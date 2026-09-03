Una nueva escuela técnica comenzó a ejecutarse en Cipolletti con fondos petroleros

Se trata de una nueva oferta educativa que se sumará a la ciudad con orientación en robótica, programación y nuevas tecnologías.

La obra recién contempla un 5% de avance sobre el Distrito Vecinal Noreste de Cipolletti.

La construcción del nuevo Centro de Educación Técnica ( CET ) de Cipolletti ya está en marcha y permitirá ampliar la oferta de educación técnica con una orientación vinculada a la programación, la robótica y las nuevas tecnologías.

El proyecto representa una inversión superior a los $5.100 millones y se ejecuta íntegramente con fondos provenientes del bono VMOS , surgido del acuerdo alcanzado con las empresas petroleras vinculadas al oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

La obra se desarrolla en el Distrito Vecinal Noreste , un sector de la ciudad que continúa expandiéndose y que fue elegido para instalar la cuarta escuela técnica de Cipolletti, según destacaron las autoridades provinciales y municipales.

La empresa adjudicataria ya comenzó a trabajar sobre el terreno con maquinaria y personal. Actualmente, la obra presenta un avance aproximado del 5%, concentrado en las primeras tareas necesarias para avanzar con la construcción del establecimiento.

Entre los trabajos iniciales se encuentran la limpieza y nivelación del predio, la colocación del cerco perimetral y la instalación del cartel identificatorio de la obra. También comenzaron las excavaciones y el zanjeo correspondientes a las futuras fundaciones.

En paralelo, los operarios avanzan con el armado de las estructuras de fundación, una etapa fundamental antes del posterior colado de hormigón que permitirá establecer las bases sobre las cuales se levantará el nuevo edificio educativo.

Una inversión de más de $5.100 millones

El proyecto fue impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck junto con el intendente Rodrigo Buteler, en el marco de una estrategia que busca ampliar las oportunidades de formación técnica y acompañar el crecimiento que atraviesa la ciudad.

Al momento de firmar el contrato para ejecutar los trabajos, Weretilneck había destacado la ubicación elegida para el nuevo CET, debido a la demanda existente entre jóvenes del sector y de distintos barrios de Cipolletti.

El CET tendrá espacios para programación y robótica

La nueva escuela estará orientada a la formación en programación y nuevas tecnologías, con el objetivo de brindar herramientas vinculadas a los perfiles profesionales que requiere el crecimiento productivo y tecnológico que atraviesa Río Negro.

El edificio contará con nueve aulas comunes y un aula laboratorio, además de 11 espacios específicos destinados a distintas áreas de formación técnica. Entre ellos habrá sectores para robótica, redes, desarrollo web, aplicaciones, hardware y sistemas.

La infraestructura también incluirá espacios destinados al funcionamiento institucional, junto con un Salón de Usos Múltiples, comedor, cocina, despensa y otras dependencias complementarias necesarias para el desarrollo cotidiano de las actividades escolares.

La propuesta apunta a que los estudiantes puedan desarrollar conocimientos vinculados con disciplinas que tienen una presencia cada vez mayor en el mundo laboral y que resultan estratégicas para el crecimiento de la economía provincial.

Un espacio que también estará abierto a la comunidad

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que la escuela no estará pensada únicamente para el funcionamiento educativo. El edificio incorporará espacios que permitirán fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad del sector.

En el exterior se construirá un área equipada para la práctica de actividades deportivas y recreativas al aire libre. Ese espacio podrá ser utilizado también por vecinos del barrio, ampliando el impacto de la infraestructura más allá de la comunidad educativa.

La incorporación de estas instalaciones permitirá que el nuevo establecimiento tenga una función complementaria dentro del Distrito Vecinal Noreste, acompañando el crecimiento urbano y la demanda de nuevos espacios públicos.