El sueño de la escuela técnica ya está en marcha: Rodrigo Buteler anunció el comienzo de la obra

El Centro de Educación Técnica (CET) con orientación en programación se construiá en el Distrito Vecinal Noreste.

El intendente de la ciudad de Cipolletti , Rodrigo Buteler , anunció en redes sociales el comienzo de la obra de la nueva escuela técnica que tendrá el Distrito Vecinal Noreste . La iniciativa será financiada con fondos del Bono VMOS para ampliar la oferta educativa y preparar a los jóvenes para la demanda de empleos de la nueva etapa productiva de la provincia.

El proyecto contempla una inversión superior a los 5.100 millones de pesos con fondos del Bono VMOS , a partir del acuerdo logrado con las petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur .

En su posteo, Buteler expresó: '' en medio de días difíciles por las lluvias, hay una noticia que nos llena de alegría: las obras no se detienen'' y detalló será una de las escuelas técnicas más modernas de Río Negro , con orientación en programación, espacios para robótica, laboratorios, talleres, SUM y sectores deportivos. Asimismo, agregó que la obra es ''una inversión que apuesta al futuro de nuestros chicos y chicas, para que puedan estudiar cerca de sus casas, con más oportunidades y una educación de primer nivel''.

En un sector externo construirán un sector con equipamiento deportivo para prácticas al aire libre, que también podrá ser utilizado por la comunidad.

¿Cómo será el nuevo establecimiento?

El proyecto contará con una inversión provincial de $5.804.835.613, financiada con recursos provenientes del Bono VMOS, resultado del acuerdo logrado por el Gobierno de Río Negro con las empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, consolidando el compromiso de la Provincia con el desarrollo de infraestructura escolar moderna y de calidad en todo el territorio. El nuevo edificio contará con una superficie total a ejecutar de 2.925 metros cuadrados, entre espacios cubiertos y semicubiertos.

El diseño arquitectónico incluye nueve aulas comunes, un aula de saberes tecnológicos, salas de preceptores y profesores, sectores administrativos y grupos sanitarios para estudiantes, docentes y personas con movilidad reducida. Todos estos espacios diseñados estarán integrados funcionalmente en el edificio para su uso cotidiano.