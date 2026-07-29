El municipio de Cipolletti confirmó la fecha de cobro de los sueldos estatales.

Sueldos municipales: confirmaron la fecha de pago del mes de julio.

La Municipalidad de Cipolletti informa que el viernes 31 de julio se depositarán los sueldos de los trabajadores municipales en las diferentes entidades bancarias.

Los sueldos a depositar este próximo viernes corresponden a los haberes del mes de julio 2026.

El Gobierno de Río Negro anunció que el próximo sábado 1 de agosto abonará los sueldos a todo el personal de la administración pública provincial . El depósito de los haberes se realizará de manera íntegra en esa única jornada para la totalidad de los agentes estatales.

Durante el sábado 1 de agosto percibirán sus salarios el personal de Salud Pública (incluidas guardias y horas extras), efectivos de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial, junto con docentes y porteros.

En la misma fecha cobrarán los empleados enmarcados en la Ley 1.844, trabajadores de Vialidad Rionegrina, beneficiarios de pensiones de Bomberos Voluntarios, y el personal del Poder Legislativo, Poder Judicial y organismos de control.

Desde el Gobierno Provincial señalaron que la medida busca garantizar el pago en tiempo y forma para brindar previsibilidad a las familias rionegrinas. Asimismo, destacaron que esta inyección de recursos dinamiza el consumo e impacta de forma directa en la economía provincial.

Cómo es el cronograma en cuotas para el personal sanitario

El esquema fijado por la Provincia para cancelar las diferencias acumuladas entre la fecha de ascenso del trabajador y la emisión de su resolución administrativa se organiza de la siguiente forma:

Retroactivos entre $200.000 y $500.000 : se abonan en 3 cuotas iguales y consecutivas .

Retroactivos entre $500.001 y $1.000.000 : se pagan en 4 cuotas iguales y consecutivas .

Retroactivos de $1.000.001 en adelante: se cancelan en 6 cuotas iguales y consecutivas.

Actualmente, los trabajadores alcanzados por esta medida ya perciben de manera habitual su salario con la nueva categoría actualizada, por lo que el esquema anunciado se enfoca en completar el pago de la deuda retroactiva.