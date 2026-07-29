ARSA realizará un importante recambio de colector cloacal: cuánto tiempo demandará la obra.

Aguas Rionegrinas lleva adelante un importante trabajo de recambio de un tramo del colector cloacal existente sobre calle Alem Sur, entre La Esmeralda y Sáenz Peña, de Cipolletti. Las tareas comenzaron este miércoles. Por cuántas horas se extenderá.

La intervención contempla el reemplazo de un colector de 400 milímetros de diámetro , ubicado a aproximadamente dos metros de profundidad. Debido a las características y la magnitud de los trabajos, será necesario realizar un corte total de tránsito sobre calle Alem, entre La Esmeralda y Sáenz Peña, incluyendo las cabeceras de ambas arterias.

Durante el desarrollo de la obra estará presente personal de Tránsito del Municipio local para ordenar la circulación y colaborar con las tareas de prevención.

Por este motivo, se solicita a los conductores respetar la señalización y las indicaciones dispuestas en la zona, además de optar por vías alternativas y planificar los recorridos con anticipación ya que la duración estimada es de 72 horas.

Mejoras en la infraestructura y el servicio

Desde ARSA explicaron que la obra forma parte de un plan integral de mejoramiento del sistema cloacal en Cipolletti. El objetivo es optimizar el funcionamiento del servicio y prevenir fallas estructurales en sectores críticos de la ciudad.

Este tipo de intervenciones busca no solo reemplazar infraestructura deteriorada, sino también acompañar el crecimiento urbano y la demanda creciente de servicios básicos. La renovación de colectores resulta clave para evitar colapsos y desbordes.

Sábado con restricciones por simulacro vial

Además del corte previsto para el miércoles, el municipio confirmó una nueva restricción al tránsito para el sábado 1 de agosto. En este caso, se trata de un operativo vinculado a una actividad de concientización.

Desde las 13, se realizará un simulacro de siniestro vial en la intersección de La Esmeralda y Antonio Turrín. La actividad implicará el corte total de circulación durante aproximadamente una hora y media.

El ejercicio recreará un accidente múltiple entre un colectivo de pasajeros, un automóvil y una motocicleta. El objetivo es mostrar el accionar de los equipos de emergencia y generar conciencia sobre la seguridad vial.

Desvíos y operativo de tránsito

Durante el simulacro, se implementarán desvíos en distintos puntos estratégicos para garantizar la circulación alternativa. Los cortes estarán señalizados y contarán con asistencia de personal municipal.

Los desvíos se ubicarán en intersecciones como La Esmeralda con La Plata, Ortiz, Jauretche, Esquiú y Turrín, además de M. Muñoz y Turrín. Se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones.

El simulacro es organizado por la Secretaría de Fiscalización junto a la Fundación Estrellas de Río Negro. Participarán múltiples organismos, entre ellos Salud Pública, Policía, Bomberos, Protección Civil y personal de Tránsito.

También formarán parte estudiantes de carreras vinculadas a emergencias, ONG de distintas provincias y familiares de víctimas de siniestros viales. La actividad busca fortalecer la articulación entre instituciones y mejorar los tiempos de respuesta.