Castraciones y atención primaria: cómo será el cronograma en agosto

Durante todo el año el Municipio brinda un cronograma de atención a perros y gatos de forma gratuita en diferentes barrios de la ciudad.

Castraciones y atención primaria: cómo queda el cronograma para agosto.

El área de Zoonosis informó el cronograma de castraciones gratuitas , y de atención primaria, de perros y gatos que se llevará a cabo en diferentes puntos de la ciudad durante el mes de agosto.

La Municipalidad de Cipolletti realiza castraciones gratuitas , vacunación antirrábica y atención primaria para perros y gatos. Los turnos para cirugías se piden por teléfono y la atención primaria funciona por orden de llegada en diferentes puntos de la ciudad. A continuación el cronograma para el mes de agosto:

Club San Martín (Manuel Estrada 650-ingreso por calle Chile): lunes a viernes a las 8 y los lunes a partir de las 13 horas.

CPC barrio Luis Piedrabuena (Pastor Bowdler y Río de la Plata): martes y jueves a las 8 horas.

CPC barrio Del Trabajo (Alberti 176): viernes 8 horas.

CPC Anai Mapu (Pastor Bowdler y Chimpay): lunes y miércoles a las 8 horas.

Salón Comunitario Balsa Las Perlas: lunes a viernes 8 de la mañana.

Se recuerda que es necesario sacar el turno con anticipación. Quienes necesiten el servicio pueden comunicarse de lunes a viernes de 7 a 14 horas al: 299-5692877 o al 299-5720311.

Requisitos generales para las castraciones

-Ser mayor de edad

-Concurrir con DNI

-Caninos con correa, collar y bozal en caso de ser necesario.

-Felinos en jaula de transporte,bolso, canil.

A través de Zoonosis se solicita que la persona que asiste con su perro/gato, debe permanecer en el lugar hasta que el salga de la cirugía y sea entregado.

La castración de perros y gatos es un acto de responsabilidad que previene crías no deseadas, evita enfermedades graves y mejora la convivencia. Controla la sobrepoblación callejera, protege la salud de las mascotas y fomenta un hogar más seguro.

Atención primaria

Miércoles a las 12 horas en Club San Martín

Viernes a las 12 horas en Luis Piedrabuena

De Lunes a viernes en Balsa Las Perlas a partir de las 10 horas.

Respecto de la atención primaria se recuerda que es por orden de llegada y que contempla la aplicación de vacuna contra la rabia para perros y gatos mayores de tres meses. También realizan desparasitación interna, brindan tratamiento para sarna y garrapatas, entre otras acciones clínicas simples.