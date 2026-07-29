Tensión en Choele Choel: la Policía redujo a un joven atrincherado tras 8 horas de negociación

El operativo se extendió durante gran parte de este miércoles en el barrio Las Marías. Intervinieron efectivos policiales, personal de Salud Mental y el COER.

Luego de más de ocho horas de máxima tensión, la Policía de Río Negro logró reducir este miércoles por la tarde al joven que permanecía atrincherado dentro de una vivienda del barrio Las Marías de Choele Choel , portando un arma de fuego y amenazando con quitarse la vida.

El procedimiento generó una importante conmoción entre los vecinos por el amplio despliegue policial . Comenzó alrededor de las 10 de la mañana y se prolongó hasta después de las 17:30, cuando finalmente las fuerzas de seguridad consiguieron controlar la situación.

En declaraciones a medios de la zona, trascendió que desde las primeras horas de mañana, personal de las fuerzas de seguridad y profesionales de salud mental trabajaban en el lugar intentando persuadir al joven para que depusiera su actitud.

Se informó también que el hombre ingresó a la vivienda donde se encontraban una joven con la que había mantenido una relación y la madre de ella. Ambas lograron salir del domicilio y ponerse a resguardo antes de que la situación se agravara, dando aviso inmediato a la Policía.

Ya solo dentro de la casa, el joven tomó un arma de fuego que se encontraba en el inmueble y amenazó con quitarse la vida si los efectivos ingresaban. Ante ese escenario, se activó un protocolo de crisis. Además del personal policial, intervino el equipo de salud mental del Hospital de Choele Choel y un negociador especializado del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), mientras se montó un perímetro de seguridad y se restringió la circulación en el sector.

De acuerdo con la información que difundió 7 en Punto, la mujer involucrada había realizado previamente una denuncia por violencia y existían medidas cautelares de protección dispuestas por la Justicia. Sin embargo, el joven aún no había sido notificado formalmente de esas restricciones.

Pasadas las 17 horas, y después de un prolongado trabajo de negociación, un familiar entró al domicilio. Esa intervención permitió que los efectivos policiales ingresaran posteriormente a la vivienda y redujeran al joven sin que se registraran personas heridas.

Tras ser controlado, fue trasladado a una dependencia policial. La Fiscalía de turno continúa interviniendo para determinar las circunstancias del hecho y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.