Rodrigo Buteler: "Les pedimos disculpas a los vecinos"

Las lluvias constantes generaron complicaciones en barrios de Cipolletti. El intendente recorrió zonas afectadas y aseguró que continúa el plan de contingencia.

Las lluvias no paran en la ciudad y en los barrios de Cipolletti continúan las complicaciones.

Las intensas lluvias que afectaron a Cipolletti en las últimas semanas continúan generando complicaciones en distintos barrios, donde persisten problemas de anegamiento y calles deterioradas. Frente a este escenario, el municipio mantiene operativos activos durante las 24 horas.

El intendente Rodrigo Buteler encabeza desde esta semana las recorridas permanentes por los sectores más comprometidos, con el objetivo de supervisar en terreno el avance de los trabajos y dialogar con vecinos que todavía enfrentan dificultades para circular con normalidad.

En ese contexto, el jefe comunal envió un mensaje directo a la comunidad y reconoció que, debido a la magnitud de los daños provocados por las lluvias , pueden registrarse demoras en la respuesta en algunos sectores de la ciudad.

No obstante, Buteler remarcó que el Municipio no detendrá las tareas hasta recuperar completamente la transitabilidad. “Vamos a estar en cada barrio hasta que los vecinos puedan transitar con normalidad”, aseguró, marcando el eje de la intervención municipal.

Trabajo ininterrumpido de los equipos

Uno de los aspectos destacados del operativo es el despliegue constante de los equipos municipales, que trabajan en turnos rotativos tanto durante el día como en horario nocturno, e incluso en la madrugada, para atender las urgencias.

Las tareas incluyen el desagote de agua acumulada, la reparación de calles de tierra afectadas por el barro y la intervención en sectores donde el drenaje natural no resulta suficiente, lo que requiere acciones adicionales para mejorar la circulación.

Reconocimiento al personal municipal

El intendente también puso en valor el esfuerzo del personal involucrado en los operativos, destacando el compromiso de quienes sostienen las tareas en condiciones complejas y con una alta demanda de intervención en distintos puntos de la ciudad.

“Estamos orgullosos del equipo municipal que tenemos. Hay trabajadores que no han parado un solo día para asistir a los vecinos y responder cada reclamo”, expresó Buteler, al tiempo que subrayó el rol clave del recurso humano.

Según indicó, muchos de los trabajadores continúan en funciones incluso resignando tiempo personal y familiar, lo que, a su entender, refleja el nivel de compromiso con una ciudad que mantiene un crecimiento sostenido.

Obras y planificación a futuro

Más allá de la respuesta inmediata a la emergencia, el intendente reafirmó que el municipio avanzará con un plan de infraestructura que apunta a reducir este tipo de inconvenientes en el futuro, especialmente en temporadas de lluvias intensas.

En ese sentido, anticipó que este será el último invierno con 700 cuadras de calles de tierra en la ciudad, ya que esas arterias comenzarán a incorporarse al plan de pavimentación previsto para el próximo año.

El proyecto incluye además nuevas obras de cordón cuneta y mejoras en el sistema de desagües pluviales, aspectos clave para optimizar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos en sectores vulnerables.

Como parte del fortalecimiento del sistema de respuesta, Buteler también anunció la incorporación de un nuevo camión Vactor, una herramienta fundamental para agilizar el desagote de agua y la limpieza de conductos pluviales.

Este equipamiento permitirá intervenir con mayor rapidez en situaciones de emergencia y mejorar el mantenimiento preventivo de la red de drenaje, una de las principales demandas tras los episodios recientes de lluvias.

Pedido de paciencia y continuidad del trabajo

Finalmente, el intendente renovó el pedido de paciencia a los vecinos que aún atraviesan complicaciones, al tiempo que reiteró el compromiso de mantener la presencia del municipio en cada barrio hasta resolver la situación. “Le pedimos disculpas a los vecinos, por el agua y por el barrio, hay lugares intransitables”.

“Sabemos que todavía falta, pero vamos a estar donde nos necesiten”, concluyó Buteler, en un mensaje que busca llevar tranquilidad mientras continúan los trabajos para normalizar la circulación en toda la ciudad.