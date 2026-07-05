"También nos tiran de las orejas": el mensaje de Rodrigo Buteler tras recorrer obras y hablar con vecinos
El intendente compartió imágenes de una recorrida por distintos sectores de Cipolletti y aseguró que el contacto cara a cara ayuda a corregir y mejorar la gestión.
El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, volvió a mostrar en sus redes sociales una de las actividades que busca repetir con frecuencia: recorrer obras, conversar con los vecinos y escuchar de primera mano las inquietudes de cada barrio.
A través de una publicación, el jefe comunal destacó que esos encuentros sirven no solo para conocer las necesidades de la comunidad, sino también para recibir críticas y tomar nota de los temas pendientes.
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"Nos gusta escuchar"
En el mensaje difundido en sus redes, Buteler contó que durante las recorridas siempre intenta hacerse un tiempo para compartir unos mates con los vecinos.
"Nos gusta escuchar cómo ven su barrio, qué les preocupa, qué falta y también qué cosas ven que están mejorando", expresó.
Según indicó, esos intercambios permiten conocer de primera mano la realidad de cada sector de la ciudad.
"También nos tiran de las orejas"
Uno de los pasajes que más llamó la atención de su publicación fue el reconocimiento de que, además de recibir elogios, también escucha cuestionamientos.
"También nos tiran de las orejas. Y está bien. De esas charlas también aprendemos y nos llevamos tareas para mejorar durante la semana", afirmó el intendente.
El contacto directo como eje de la gestión
Buteler sostuvo que la presencia en los barrios es una de las herramientas más importantes para administrar la ciudad.
"No hay mejor forma de gestionar una ciudad que estando en los barrios, cara a cara. Todos los días son una oportunidad para aprender, corregir y seguir haciendo de Cipolletti una ciudad cada día mejor", concluyó.
La publicación estuvo acompañada por imágenes de la recorrida de obras y de los encuentros con vecinos, una modalidad que el jefe comunal viene mostrando de manera periódica en sus redes sociales.
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