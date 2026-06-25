Rodrigo Buteler habló sin filtro: anunció obras, lanzó un proyecto nuevo y dejó una frase picante sobre Cipo

En su segundo streaming, el intendente de la ciudad habló en vivo con vecinos, respondió reclamos, confirmó obras para barrios y presentó un ambicioso proyecto para la ciudad.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , realizó este jueves su segundo programa de streaming en vivo , una propuesta que busca acercar la gestión municipal a los vecinos con un formato más directo, dinámico y adaptado a las plataformas digitales.

La transmisión se realizó de manera simultánea a través de Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, donde vecinos pudieron participar en tiempo real con preguntas, consultas y propuestas.

Pero el programa dejó mucho más que interacción: hubo anuncios importantes , definiciones sobre obras, deporte local y hasta regalos para quienes siguieron la transmisión.

Anunció asfalto para barrios y habló de obras “históricas”

Uno de los temas centrales del vivo estuvo vinculado a obras públicas y reclamos vecinales.

Durante la transmisión, Buteler respondió consultas sobre proyectos que vienen para la ciudad y adelantó que avanzarán con obras de asfalto en sectores clave como Anai Mapu y Ferri, proyectos que calificó como “históricos”.

Además, se refirió a futuras remodelaciones vinculadas al sistema de cloacas y mejoras en luminarias en distintos sectores de la ciudad.

Confirmó cuándo reabre la Tres Arroyos tras el incendio en La Anónima

Otro de los anuncios más importantes estuvo relacionado con la reapertura de calle Tres Arroyos, cerrada tras el incendio que afectó al depósito de La Anónima.

Según confirmó el jefe comunal, el tránsito volverá a habilitarse entre miércoles y jueves de la próxima semana, un dato esperado por muchos vecinos de la ciudad.

La frase futbolera que hizo ruido entre los hinchas de Cipo

Dentro del streaming también hubo espacio para el deporte.

Buteler entrevistó a los jugadores Yago Piro y Andrés Almirón, quienes hablaron del presente de Club Cipolletti tras el triunfo frente a Deportivo Rincón por el Federal A.

image

En medio de la charla, el intendente dejó una frase que rápidamente llamó la atención de los hinchas: “Nos han robado ascensos en el pasado”. El intendente recordó al mencionar viejas polémicas deportivas, incluyendo el encuentro frente a Villa Mitre en La Visera del año pasado.

Lanzó un proyecto para crear un nuevo polo gastronómico

Antes de cerrar el programa, Buteler realizó otro anuncio importante vinculado al desarrollo urbano.

Confirmó que el municipio licitará un proyecto para transformar el sector ubicado sobre Fernández Oro, frente al Museo del Ferrocarril, donde buscarán desarrollar un nuevo polo gastronómico, cultural y recreativo.

image

La iniciativa contempla recuperar los antiguos vagones ferroviarios y abrir un concurso público para concesionar el espacio durante 60 días.

Regalos, emprendedores y una apuesta por conectar con vecinos

Durante el streaming también hubo lugar para entrevistas con emprendedores locales, entre ellos el dueño de una nueva cafetería de especialidad inaugurada recientemente en la ciudad.

Además, el intendente sorprendió regalando figuritas y muñecos de Lionel Messi a quienes siguieron la transmisión.

Con este formato, el municipio apuesta a construir un espacio más cercano con los vecinos, combinando anuncios, participación directa y una nueva forma de comunicar la gestión en tiempos digitales.