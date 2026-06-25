Desbarataron un kiosco narco en Cipolletti: cocaína lista para vender, dinero en efectivo y cinco detenidos

Tras dos meses de investigación, la Policía desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Nuevo y arrestó a cinco sospechosos.

El operativo se llevó a cabo en el barrio Nuevo de Cipolletti. Foto: Gentileza.

Un importante operativo antidrogas permitió desmantelar un kiosco narco que funcionaba en el barrio Nuevo de Cipolletti . La investigación, llevada adelante durante dos meses por la delegación Toxicomanía y Leyes Especiales, terminó con el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y la detención de cinco personas .

El procedimiento se concretó luego de un trabajo de seguimiento e inteligencia que permitió confirmar que en la vivienda investigada se realizaban maniobras vinculadas a la comercialización de estupefacientes .

La causa comenzó cuando personal especializado reunió información que alertaba sobre la posible venta de drogas en ese sector de la ciudad.

A partir de esos primeros indicios, los investigadores iniciaron tareas de observación, recolección de pruebas y análisis de movimientos sospechosos alrededor del domicilio.

Durante semanas, los efectivos documentaron distintas maniobras compatibles con el narcomenudeo, sumando evidencia suficiente para presentar ante la Justicia Federal y solicitar la orden de allanamiento.

El allanamiento: cocaína, marihuana y una fuerte suma de dinero

Finalmente, el operativo se realizó con intervención conjunta de personal de Toxicomanía y del grupo especial COER.

Dentro de la vivienda, los uniformados encontraron dosis de cocaína ya fraccionadas para la venta, bagullos de marihuana preparados para comercialización, balanzas digitales de precisión utilizadas para pesar sustancias y un total de 643 mil pesos en efectivo.

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Además, secuestraron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para avanzar con la investigación.

Cinco detenidos y una causa federal en marcha

Como resultado del procedimiento, cuatro hombres y una mujer quedaron detenidos por presunta infracción a la Ley 23.737, quedando a disposición de la Justicia Federal.

La investigación estuvo supervisada por el fiscal federal Francisco Iglesia Frezzini, quien intervino desde el inicio del expediente junto a los equipos especializados de la Policía de Río Negro.

Un nuevo golpe al narcomenudeo en la región

Desde las fuerzas de seguridad destacaron que este procedimiento representa un nuevo avance en la lucha contra la venta minorista de drogas en el Alto Valle.

El caso volvió a poner en evidencia la importancia de las investigaciones prolongadas, que permiten reunir pruebas sólidas antes de avanzar con allanamientos y detenciones en causas vinculadas al narcotráfico.