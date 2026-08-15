Con la esquina inundada, tomó la insólita decisión de dejar su auto sobre la vereda

El episodio ocurrió este mediodía en la esquina de Roca y Villegas en pleno centro de Cipolletti. La policía y Tránsito municipal intervinieron.

Una insólita escanea se registró este mediodía en pleno centro de Cipollletti.

Una escena poco habitual se registró este mediodía en pleno centro de Cipolletti , cuando un automovilista decidió dejar su vehículo estacionado literalmente arriba de la vereda , en una de las esquinas más transitadas de la ciudad.

El episodio ocurrió sobre Roca y Villegas , donde un Ford Focus quedó detenido ocupando prácticamente toda la traza peatonal. La particular situación rápidamente llamó la atención de vecinos, comerciantes y personas que circulaban por el sector.

El vehículo se encontraba con las balizas encendidas, aunque todo indicaba que no se trataba de una emergencia ni de un accidente de tránsito. La posición en la que quedó estacionado evidenciaba una decisión deliberada del conductor .

La escena generó sorpresa entre quienes se encontraban en la zona, pero también complicaciones para el tránsito peatonal. Los vecinos debieron sortear el vehículo para poder continuar su recorrido por una esquina habitualmente utilizada por una gran cantidad de personas.

Video gentileza FM Master.

La lluvia, un factor que complicó la circulación

La situación ocurrió además durante una jornada de lluvia persistente en Cipolletti, que provocó acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad. En esa esquina, el agua llegó a cubrir buena parte de la calzada y generó un escenario particularmente complicado.

Por la cantidad de agua acumulada, el sector presentaba prácticamente el aspecto de una pileta. La presencia del líquido dificultaba la circulación normal y obligaba a peatones y conductores a extremar las precauciones para evitar inconvenientes.

Sin embargo, las condiciones climáticas no modifican las normas básicas de tránsito ni habilitan a los conductores a ocupar espacios destinados exclusivamente a la circulación peatonal. La presencia de agua tampoco constituye una autorización para estacionar sobre la vereda.

En este caso, la decisión del automovilista terminó generando un inconveniente adicional en una esquina que ya presentaba dificultades debido a las condiciones meteorológicas. El vehículo bloqueó el paso y obligó a los peatones a buscar alternativas para continuar.

Tránsito municipal junto a la seccional cuarta, intervinieron en el sector. Estefania Petrella

Intervino la Policía y el área de Tránsito

Ante la curiosa situación, intervino personal de la Comisaría Cuarta de Cipolletti junto con agentes del área de Tránsito de la Municipalidad. Los equipos trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y controlar la situación.

La presencia de los efectivos permitió encauzar el episodio y evitar mayores inconvenientes en una zona céntrica donde habitualmente existe un intenso movimiento de vehículos y peatones, especialmente durante el mediodía.

El procedimiento también permitió controlar una situación que, más allá de lo llamativo de la imagen, representaba un obstáculo para quienes necesitaban utilizar la vereda. El vehículo había ocupado prácticamente todo el espacio disponible para el paso peatonal.