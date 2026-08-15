Cuatro instituciones de Cipolletti y General Roca recibieron su personería jurídica

El Ejecutivo provincial acompañó la formalización de entidades deportivas y de recursos humanos en el Alto Valle.

El Gobierno de Río Negro avanzó en la entrega de personerías jurídicas a cuatro instituciones del Alto Valle , tres de ellas radicadas en Cipolletti y una en General Roca . La medida busca consolidar institucionalmente a organizaciones que cumplen un rol activo en sus respectivas comunidades, brindándoles un marco legal sólido para desarrollar sus actividades y proyectos futuros.

El gobernador Alberto Weretilneck participó personalmente de las entregas realizadas, en un gesto que reafirma el compromiso provincial con el fortalecimiento de las entidades civiles. Estas personerías representan una herramienta clave para que cada organización pueda gestionar con mayor autonomía y respaldo institucional.

En General Roca, la Asociación Civil Centro de Entrenamiento y Capacitación recibió su personería jurídica. La institución trabaja en la promoción de la cultura física, moral e intelectual a través de la práctica deportiva, apuntando a la formación integral de sus miembros dentro de la comunidad rionegrina.

En Cipolletti, en tanto, el Gobierno Provincial formalizó la situación legal de la Asociación Civil Profesional de Árbitros de Fútbol Rionegrina y de la Asociación Civil Mamis Hockey Alto Valle. Ambas entidades fomentan, organizan y difunden distintas prácticas deportivas en la región del Alto Valle.

Recursos Humanos y vínculos profesionales, otro eje fortalecido

También en Cipolletti, la Asociación de Gestión Humana Patagonia obtuvo su personería jurídica. Esta organización trabaja para fortalecer los vínculos entre jóvenes profesionales, empresas, organismos públicos e instituciones académicas, con el objetivo de potenciar el desarrollo del sector de Recursos Humanos en la región.

De esta manera, las cuatro instituciones podrán acceder a herramientas administrativas y legales que les permitirán consolidar su funcionamiento, gestionar recursos y ampliar el alcance de sus proyectos comunitarios en los próximos años.

Un Estado que acompaña la organización civil, según Ríos

El Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, remarcó la relevancia de este tipo de acompañamiento estatal. Señaló que detrás de cada personería hay un grupo de personas organizadas que decidió trabajar por su comunidad, y que el rol del Estado es simplificarles el camino.

Ríos agregó que en cada ciudad de Río Negro existen clubes, asociaciones, fundaciones y vecinos organizados que realizan un trabajo silencioso pero fundamental. Por eso, sostuvo que el objetivo es tener un Estado cercano, que escuche a las instituciones y les facilite los procesos administrativos cotidianos.

Un trabajo sostenido desde la Inspección General de Personas Jurídicas

Las entregas realizadas esta semana se enmarcan en la tarea permanente de la Inspección General de Personas Jurídicas, organismo que trabaja en fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en toda la extensión del territorio provincial rionegrino.

Con estas acciones, el Gobierno de Río Negro continúa un proceso de modernización y simplificación de los trámites vinculados a las personerías jurídicas. La meta es reducir los tiempos administrativos y acompañar el crecimiento sostenido de las instituciones locales.