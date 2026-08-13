Alberto Weretilneck: "El traspaso del tren está prácticamente cerrado"

En declaraciones a LM Cipolletti, el Gobernador también apuntó contra la Nación por el uso del fondo de combustibles y reclamó avances en la cesión de rutas provinciales.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck mencionó los avances del Tren del Valle, el traspaso de las rutas nacionales y opinó sobre las declaraciones recientes de Nación sobre impuestos a los combustibles.

Este miércoles, el gobierno de Río Negro llevó adelante en Cipolletti una serie de firmas de contratos y aperturas de sobres licitatorios para obras de envergadura en la ciudad . El gobernador Alberto Weretilneck encabezó el acto junto a ministros provinciales y al intendente Rodrigo Buteler .

En diálogo con LM Cipolletti , el mandatario detalló los alcances de las intervenciones en marcha. Se trata de dos frentes simultáneos: la ampliación de la unidad penal local y un plan de entubado y pavimentación en distintos barrios de la ciudad.

Weretilneck explicó que la ampliación carcelaria responde a la política de seguridad implementada en la provincia. Según indicó, la mayor cantidad de aprehendidos y la mayor eficiencia judicial generaron la necesidad de contar con más espacio disponible en los establecimientos penitenciarios.

El trabajo coordinado entre la Justicia, la Policía y el Ministerio de Seguridad derivó en un incremento sostenido de casos resueltos. Como consecuencia directa, el penal de Cipolletti sumará 36 nuevos lugares para alojar a personas privadas de su libertad.

El Gobernador encabezó actos oficiales en Cipolletti este miércoles. Estefania Petrella

Entubado de canales y pavimentación en varios barrios

El segundo eje anunciado corresponde al entubado de los canales Vélez Sarsfield, Paso de los Libres y Naciones Unidas, en distintos puntos de la ciudad. La obra alcanzará a Barrio Obrero en la zona norte, y a Jorge Newbery y San Pablo en el sector correspondiente a Vélez Sarsfield.

En el barrio Manzanares, la intervención permitirá el entubado y la posterior pavimentación de la calle Paso de los Libres. Además, el 25 de este mes se conocerá qué empresa construirá la nueva Avenida Perón, la futura circunvalación de Cipolletti, otra obra considerada estratégica por el Ejecutivo provincial.

Weretilneck remarcó que estas intervenciones surgen del trabajo conjunto entre la Municipalidad y el gobierno provincial. Según sus palabras, se trata de un esquema de acompañamiento mutuo que busca destrabar obras postergadas y responder a demandas concretas de infraestructura urbana.

El Tren del Valle se encontraría en la etapa final y de cierre definitivo para su traspaso al Tren Patagónico. Estefania Petrella

Traspaso del tren, negociación casi cerrada

Consultado sobre el traspaso del Tren del Valle al Tren Patagónico, el gobernador confirmó que "la negociación se encuentra prácticamente finalizada". Afirmó que ya no existen aspectos pendientes de discusión y que el proceso avanza hacia su etapa de cierre definitivo.

Este traspaso permitiría que la provincia administre el servicio ferroviario en su totalidad, sin intervención de organismos nacionales. Se trata de un reclamo sostenido por distintos sectores de Río Negro y Neuquén desde hace tiempo.

Rutas nacionales, un proceso más complejo

Respecto del traspaso de rutas nacionales, Weretilneck reconoció que la negociación resulta más compleja. Explicó que el objetivo provincial es poder actuar directamente sobre el mantenimiento, el mejoramiento y las obras faltantes una vez concretada la transferencia.

El gobernador señaló que Vialidad Nacional mantiene contratos de obra que actualmente no se ejecutan. Mencionó puntualmente la Ruta 151 en Catriel, el Puente 83 en Cipolletti y la rotonda de Choele Choel, todas intervenciones paralizadas pese a estar contratadas.

Según indicó, la provincia busca que el traspaso permita actuar con mayor celeridad sobre esos puntos críticos. Aseguró que, desde el plano conceptual, ya existe acuerdo entre las partes, aunque restan definir detalles técnicos y administrativos de la transferencia.

El traspaso de las rutas 22 y 151 sigue siendo una discusión pendiente entre Nación y Provincia. Estefania Petrella

Impuesto a los combustibles y reparto con las provincias

Finalmente, Weretilneck se refirió a las recientes declaraciones del vocero presidencial sobre el uso de fondos del impuesto a los combustibles para sostener el equilibrio fiscal nacional. Calificó la admisión como un gesto de “honestidad intelectual” porque es imposible “tapar el sol con la mano”.

El mandatario recordó que casi el 50% del valor de cada litro de combustible corresponde a impuestos nacionales. Sostuvo que una parte significativa de esa recaudación debería destinarse a obras viales, algo que en la práctica no ocurre.

Weretilneck aclaró que esta situación no es exclusiva de la gestión de Javier Milei, sino una conducta repetida por administraciones nacionales anteriores. Según explicó, se trata de impuestos creados con afectación específica que nunca se cumplió en la práctica.