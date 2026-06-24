Rutas nacionales y Tren del Valle: qué dijo Alberto Weretilneck en su visita a Cipolletti

El gobernador de Río Negro mantuvo agenda en la ciudad y allí adelantó cómo avanzan con el traspaso de las rutas nacionales 22, 151 y el Tren del Valle.

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó los avances e intercambios de contratos con Nación para el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , confirmó en Cipolletti que la Provincia está avanzando en las gestiones para asumir la administración de tramos de las rutas nacionales 22 y 151, en un proceso que implicaría el traspaso desde Nación y que apunta a mejorar de manera integral la infraestructura vial en el Alto Valle y el corredor petrolero.

Durante su visita a la ciudad , y ante la consulta de LM Cipolletti , el mandatario detalló que el Gobierno provincial ya trabaja en la elaboración de la documentación técnica que será presentada ante Vialidad Nacional . “Estamos preparando el pliego de documentación que le vamos a plantear”, explicó, al tiempo que anticipó que el proyecto contempla dos etapas bien diferenciadas.

Weretilneck describió que la primera fase estará centrada en la recuperación del estado actual de ambas trazas. El objetivo inmediato es garantizar condiciones básicas de seguridad y transitabilidad en un corredor que presenta un fuerte desgaste por el alto volumen de tránsito, tanto particular como de transporte pesado.

El traspaso de la ruta nacional 22 implica, además del mejoramiento integral, la culminación de la obra en zona del Puente 83.

“Estamos pensando en un esquema de mejoramiento del funcionamiento actual. Eso implica bacheo, eliminación de huellones, repavimentación, mejoras en banquinas, señalización y cartelería”, precisó. Este plan abarcaría el tramo que va desde Río Colorado hasta Catriel, atravesando gran parte del territorio rionegrino.

Además, dentro de esta etapa inicial, se incluyen obras consideradas estratégicas y largamente esperadas, como la finalización de la zona Puente 83 y la culminación de intervenciones pendientes en Choele Choel. “La idea es que las rutas queden operativas y en condiciones de seguridad”, sostuvo.

La segunda etapa, en tanto, apunta a un rediseño más ambicioso del sistema vial. Según explicó el Gobernador, se buscará definir un esquema integral que contemple el desarrollo futuro del tránsito. Este proceso incluirá estudios técnicos y asesoramiento especializado.

“Queremos definir un sistema vial integral desde General Roca hasta Campo Grande, con todo lo que eso implica. Será un trabajo con consultorías y empresas que nos ayuden a pensar el futuro del sistema vial del Comahue”, indicó.

ECP TREN (3) Sobre el traspaso del Tren del Valle, el Gobernador anunció que están terminando de redactar los convenios para formalizar las firmas. Estefanía Petrella

El tren como eje complementario

En paralelo a la discusión sobre las rutas, el Gobierno provincial también avanza en la consolidación del Tren del Valle como alternativa de transporte de pasajeros. Weretilneck confirmó que existen tres convenios en marcha que resultan claves para el funcionamiento y expansión del servicio ferroviario.

Uno de ellos es con la empresa FerroSur, vinculado al uso de las vías, que ya se encuentra en una etapa avanzada de redacción. Otro acuerdo se negocia con SOFSA, la operadora ferroviaria estatal, para sostener el servicio actual. El tercero involucra a la Secretaría de Transporte de la Nación y contempla la concesión del ramal interurbano que conecta Chichinales con Plottier.

“Estamos en el intercambio de borradores. Son convenios que deben ajustarse tanto a la Provincia como a Nación. Cuando los equipos técnicos terminen, estaríamos en condiciones de firmar”, señaló el mandatario, sin precisar una fecha exacta, aunque estimó que podría haber novedades hacia fines de junio.

AS-Cipolletti-Arreglos bajo PteTren Ruta151 (Roto) (7) El traspaso de las rutas 151 y 22 a la órbita provincial, ayudarán a avanzar en un plan integral de mejoramiento ante la ausencia de Nación. Antonio Spagnuolo

Menos presión sobre las rutas

El fortalecimiento del sistema ferroviario aparece como un componente clave dentro de la estrategia provincial. Weretilneck remarcó que el objetivo es potenciar el transporte de pasajeros para reducir la presión sobre las rutas y mejorar la seguridad vial.

“El tren puede transportar mayor cantidad de pasajeros en menor tiempo. Eso reduce costos, tiempos de viaje y riesgos en las rutas”, afirmó. En ese sentido, subrayó que la prioridad del proyecto es el traslado de personas por sobre la carga.

El estado de las vías también forma parte del diagnóstico. Según explicó, el tramo entre Plottier y Cipolletti se encuentra en condiciones relativamente buenas, mientras que el sector comprendido entre General Roca y Villa Regina presenta mayores deterioros.

“Ese es uno de los puntos que tenemos que definir: quién se va a hacer cargo, cómo y en qué plazos”, advirtió.

Obras-en-la-ruta-22-Cipo-página-4.jpg Los corredores viales presentan una sobrecarga de tránsito pesado y liviano de forma constante, debido al crecimiento y expansión de la zona. Antonio Spagnuolo

Un cambio estructural en marcha

El posible traspaso de las rutas nacionales y el impulso al Tren del Valle forman parte de una misma visión: reorganizar el sistema de transporte en Río Negro con una lógica más eficiente y adaptada a las necesidades actuales.

En un contexto de crecimiento demográfico y expansión productiva en la región, especialmente vinculada a Vaca Muerta, la infraestructura vial y ferroviaria aparece como un eje central para el desarrollo.

Las definiciones que se adopten en los próximos meses serán determinantes para el futuro del tránsito en el Alto Valle, donde la combinación de rutas saturadas y transporte público limitado plantea desafíos cada vez más urgentes.