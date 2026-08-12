Paso histórico en la ciudad: Weretilneck y Buteler firmaron el contrato para la obra de desagües pluviales

Este miércoles se realizó la firma del contrato para la ejecución del “Sistema de desagües pluviales urbanos de Cipolletti”. Además hubo novedades en materia de seguridad.

En un acto desarrollado en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , y el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , encabezaron la firma del contrato para la ejecución del '' Sistema de desagües pluviales urbanos de Cipolletti'' .

La empresa Riveiro SRL estará a cargo de esta infraestructura estratégica, que demandará una inversión de $4.770.025.119,43 y un plazo de ejecución de 360 días corridos.

El proyecto es financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo ( UPCEFE ), y será ejecutado de forma articulada entre el Municipio y el Departamento Provincial de Aguas (DPA). La iniciativa beneficiará a un área de 840 hectáreas, con el objetivo de optimizar la evacuación de agua, mitigar anegamientos y mejorar las condiciones de salubridad y transitabilidad ante precipitaciones.

Durante la ceremonia, el jefe comunal afirmó: "Es una de las etapas de mayor transformación de Cipolletti de la historia. Todo sucede porque hay personas que toman decisiones y se generan las condiciones necesarias. Tiene que ver con la sinergia entre la provincia y el municipio".

Estefania Petrella

Detalles técnicos del sistema pluvial

Las obras comprenden el entubamiento y la mejora de tres cuencas clave de la ciudad:

Cuenca Vélez Sarsfield: Se construirá la continuación del conducto principal sobre la avenida homónima, entre J.F. Kennedy y Circunvalación Pres. Juan Domingo Perón. Tendrá una sección rectangular de 1,70 metros de base por 1,90 metros de altura, diseño que permitirá el ingreso y desplazamiento del personal de mantenimiento. Incluye drenes laterales para infiltración de napa, cordones cuneta, sumideros y la demolición de ocho alcantarillas existentes.

Cuenca Naciones Unidas: Inicia en Dignidad y Alberdi con un conducto de 1,20 m x 1,00 m hasta La Esperanza, donde se amplía a 1,50 m x 1,00 m. Sigue por calle Valcheta y Naciones Unidas hasta descargar en el colector Curri Lamuel (cerca de la Av. Illia). El plan contempla 12 badenes con sumideros y tres ramales secundarios con conductos circulares de 0,60 m y 0,80 m de diámetro.

Cuenca Paso de los Libres: La traza va desde Los Cipreses y Paso de los Libres (1,00 m x 1,00 m) hacia Los Pehuenes, donde se expande a 1,50 m x 1,00 m hasta conectar con la alcantarilla existente en la Ruta Provincial Nº 22, sumando también nuevos puntos de captación superficial.

Anuncios de conectividad vial y servicios públicos

Durante el evento, el gobernador Weretilneck adelantó dos hitos para la agenda local para el 25 de agosto:

Por un lado la inauguración de gas natural: Se habilitará la red para 195 familias de los sectores Puente 83 y Puente Madera.

Por otra parte, quedará la licitación vial de la Av. Juan Domingo Perón con un presupuesto oficial de $18.557.906.067 para la obra de ordenamiento vial, ampliación de capacidad y conectividad en un nodo neurálgico del tránsito urbano.

Licitación para el Anexo del Penal 5

En el marco del mismo encuentro, se abrieron los sobres de la Licitación Pública para la construcción del Anexo del Servicio Penitenciario Provincial (Penal 5) en Cipolletti. Las empresas Saicon SRL, Ingeniería Austral e Inco SRL presentaron sus propuestas para esta obra, presupuestada en $567.149.511 con un plazo de realización de 240 días.

Su diseño arquitectónico presenta una planta rectangular modular que optimiza el uso del espacio y facilita una futura adaptación de las instalaciones, posibilitando la división de doble crujía en 12 celdas perfectamente ventiladas.

Estefania Petrella

La edificación contempla además un acceso principal semicubierto, previsto para una potencial expansión del edificio en etapas posteriores. En la zona posterior, se localizará un bloque de servicios de apoyo equipado con un sector de office, cuatro duchas individuales y un núcleo sanitario con cuatro inodoros independientes y dos piletones que contarán con un sistema de seis canillas con distribución de agua fría y caliente para uso de la unidad.

El nuevo espacio abarcará 243,16 m² totales (232 m² cubiertos y 11,16 m² semicubiertos). Contará con un diseño modular apto para albergar inicialmente a 36 internos en 12 celdas ventiladas, un acceso preparado para futuras ampliaciones y un bloque de servicios equipado con office, cuatro duchas y sanitarios completos.