Cipolletti celebra el Día del Niño con dos ediciones especiales de la Feria de la Economía Social

La Municipalidad de Cipolletti invita a celebrar el Día del Niño con dos jornadas de la Feria de la Economía Social repletas de juegos y emprendimientos.

Este fin de semana habrá feria y actividades al aire libre en la plaza San Martín y el Parque Rosauer.

La Municipalidad de Cipolletti convoca a la comunidad a sumarse a los festejos por el Día del Niño . La propuesta se desarrollará a lo largo del fin de semana mediante dos ediciones especiales de la Feria de la Economía Social .

Durante ambas jornadas, los niños y sus familias podrán compartir actividades al aire libre y acompañar el trabajo de los emprendedores locales.

La primera jornada se realizará el Sábado 15 de agosto en el Parque Rosauer , ubicado en la intersección de Mariano Moreno y Mengelle . El evento estará abierto al público de 15 a 20 .

En el lugar se presentarán 30 emprendedores. Para el entretenimiento de los más pequeños, la jornada contará con un bingo infantil y una búsqueda del tesoro.

Propuestas del domingo en plaza San Martín

El evento continuará el Domingo 16 de agosto en la Plaza San Martín, ubicada en Miguel Muñoz y Roca, también en el horario de 15 a 20. En esta locación estarán presentes más de 70 emprendedores y carros gastronómicos.

Además de replicar el bingo infantil y la búsqueda del tesoro, la jornada incluirá tortas y chocolatadas para compartir entre los presentes.

A las 17 se llevará a cabo un gran concurso de disfraces orientado a niños de 5 a 12 años, con premios para los mejores atuendos.

Variedad de producciones locales

Los artesanos y productores ofrecerán una variada selección de artículos originales y elaborados a mano. Entre los rubros disponibles se destacan marroquinería, bijouterie, artesanías en madera y cuero, alimentos y tejidos.

La oferta de la feria se completará con productos de aromáticas, cosmética natural, decoración, impresiones e indumentaria, entre otros rubros.

Se trata de un fin de semana diseñado para compartir en familia, respaldar a la economía local y agasajar a la infancia.