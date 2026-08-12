Cipolletti celebra el Día del Niño con dos ediciones especiales de la Feria de la Economía Social
La Municipalidad de Cipolletti invita a celebrar el Día del Niño con dos jornadas de la Feria de la Economía Social repletas de juegos y emprendimientos.
La Municipalidad de Cipolletti convoca a la comunidad a sumarse a los festejos por el Día del Niño. La propuesta se desarrollará a lo largo del fin de semana mediante dos ediciones especiales de la Feria de la Economía Social.
Durante ambas jornadas, los niños y sus familias podrán compartir actividades al aire libre y acompañar el trabajo de los emprendedores locales.
Te puede interesar...
Actividades del sábado en Parque Rosauer
La primera jornada se realizará el Sábado 15 de agosto en el Parque Rosauer, ubicado en la intersección de Mariano Moreno y Mengelle. El evento estará abierto al público de 15 a 20.
En el lugar se presentarán 30 emprendedores. Para el entretenimiento de los más pequeños, la jornada contará con un bingo infantil y una búsqueda del tesoro.
Propuestas del domingo en plaza San Martín
El evento continuará el Domingo 16 de agosto en la Plaza San Martín, ubicada en Miguel Muñoz y Roca, también en el horario de 15 a 20. En esta locación estarán presentes más de 70 emprendedores y carros gastronómicos.
Además de replicar el bingo infantil y la búsqueda del tesoro, la jornada incluirá tortas y chocolatadas para compartir entre los presentes.
A las 17 se llevará a cabo un gran concurso de disfraces orientado a niños de 5 a 12 años, con premios para los mejores atuendos.
Variedad de producciones locales
Los artesanos y productores ofrecerán una variada selección de artículos originales y elaborados a mano. Entre los rubros disponibles se destacan marroquinería, bijouterie, artesanías en madera y cuero, alimentos y tejidos.
La oferta de la feria se completará con productos de aromáticas, cosmética natural, decoración, impresiones e indumentaria, entre otros rubros.
Se trata de un fin de semana diseñado para compartir en familia, respaldar a la economía local y agasajar a la infancia.
Leé más
Los echaron, sacaron un crédito, compraron máquinas y hoy tienen en familia famoso local de churros de la Alem
Organizan el Segundo Campeonato de Asadores con más premios y una categoría para menores de edad
Confirman las causas de la muerte del vecino del barrio San Pablo: Qué dijo la autopsia
Noticias relacionadas
Lo más leído