Llega a Cipo el operativo que realiza controles y entrega anteojos gratuitos: dónde atenderán

El programa ''Enfocar'' recorrerá la ciudad de Cipolletti con controles oftalmológicos y entrega gratuita de lentes. Conocé cuándo estarán en tu barrio

Llega a Cipo el operativo que realiza controles y entrega anteojos gratuitos.

Durante agosto y los primeros días de septiembre, una unidad móvil recorrerá distintos puntos de la ciudad para brindar atención oftalmológica gratuita , con turnos por orden de llegada, de 9 a 14 horas .

Días atras el intendente Rodrigo Buteler , junto al ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, Juan Pablo Muena , anunciaron la llegada del programa provincial Enfocar RN a Cipolletti.

El operativo tiene el objetivo de poder acercar a los vecinos y vecinas el acceso a la salud visual. Poder resolver las consultas, agilizar controles y entrega de anteojos en un mismo espacio, es un beneficio más que se busca desde el Estado Provincial como política pública.

Cronograma completo para agosto y septiembre

Las atenciones se realizarán desde las 9 de la mañana y hasta las 14 horas. No es con turno, si no que se realizará por orden de llegada, en los siguientes días y lugares:

12, 13, 14 y 15 de agosto: Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700).

Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700). 17 y 18 de agosto: Escuela N° 285 (Barrio Martín Fierro).

Escuela N° 285 (Barrio Martín Fierro). 19 y 20 de agosto: Punto Digital (Delegación Municipal Distrito Vecinal Noreste, Domingo Savio y Las Jarillas).

Punto Digital (Delegación Municipal Distrito Vecinal Noreste, Domingo Savio y Las Jarillas). 21 y 22: Sindicato de la Fruta (Primeros Pobladores 1150).

Los últimos días del mes estarán en los Centros de Promoción Comunitaria de los siguientes barrios:

24 de agosto: CPC Costa Norte.

CPC Costa Norte. 25de agosto: CPC Costa Sur.

CPC Costa Sur. 26 de agosto: CPC Labraña.

CPC Labraña. 27 y 28 de agosto: CPC Ferri (La Alianza y Tulipanes).

En tanto, el lunes 31 de agosto, se encontrarán trabajando en la Isla Jordán (Predio de Camioneros, calle Julio Dante Salto).

Para el mes de septiembre se enfocarán en:

Centro de Jubilados de Balsa Las Perlas el martes 1 y miércoles 2 de septiembre.

el martes 1 y miércoles 2 de septiembre. Centro de Promoción Comunitaria de Santa Elena el jueves 3 de septiembre.

Gimnasio N° 1 (Mengelle casi Circunvalación-Illia) el viernes 4 y sábado 5 de septiembre.

Estadio Municipal (Naciones Unidas 1700) el lunes 7 y martes 8 de septiembre .

El programa de salud visual, Enfocar RN se encuentra en Bariloche y ya anticipa su agenda para los próximos meses.

Quiénes podrán acceder al beneficio

La atención estará destinada a:

Niños y adolescentes de 6 a 18 años.

Adultos mayores de 60 años.

Personas con discapacidad (sin límite de edad).

Pacientes: oncológicos y/o diabéticos.

Para recibir la atención será necesario presentar DNI o Certificado Único de Discapacidad (CUD), según corresponda.

Controles y anteojos sin costo

A través del programa, los vecinos podrán acceder a:

Controles de agudeza visual.

Exámenes clínicos oftalmológicos.

Entrega gratuita de anteojos graduados.

Desde la Provincia indicaron que el objetivo es resolver cerca del 80% de los casos durante el mismo operativo, evitando traslados y agilizando el acceso a una solución.

Además, las prestaciones quedarán registradas mediante un sistema digital desarrollado por ALTEC SE, lo que permitirá realizar un seguimiento personalizado de cada paciente.

Una propuesta para garantizar el acceso a la salud visual

Enfocar RN es un programa provincial que utiliza consultorios oftalmológicos y laboratorios ópticos móviles para reducir las barreras económicas y geográficas que dificultan el acceso a la salud visual.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro busca garantizar controles, diagnósticos y la entrega de anteojos de manera gratuita, promoviendo la inclusión y mejorando la calidad de vida de miles de vecinos.