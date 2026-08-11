Se hacía pasar por municipal para robar en Cipolletti y lo descubrieron con una vieja campera oficial

Un ex empleado municipal de Cipolletti fue detenido con elementos presuntamente robados. Tenía una antigua campera oficial que habría usado para generar confianza.

El hombre fue detenido por personal de la Comisaría Cuarta. Foto: Gentileza.

Un operativo de la Comisaría Cuarta de la Policía de Río Negro terminó con la detención de un ex empleado de la Municipalidad de Cipolletti , quien habría utilizado una antigua campera oficial para hacerse pasar por trabajador municipal y facilitar distintos robos.

El procedimiento se realizó en la zona de Juan XXIII y Perón , donde los efectivos identificaron al hombre, conocido en el ámbito policial y con antecedentes.

Al momento de ser interceptado, llevaba consigo distintos elementos presuntamente robados , además de una vieja campera con identificación de la Municipalidad de Cipolletti.

Había trabajado en Servicios Públicos

Según se pudo establecer, la indumentaria estaba en poder del hombre desde hacía varios años. La habría adquirido durante su paso por la Municipalidad, donde trabajó en el área de Servicios Públicos.

La Policía sospecha que la utilizaba para aparentar ser empleado municipal, generar confianza y así conseguir un acceso más sencillo a determinados lugares.

La estrategia le habría permitido presentarse como trabajador de la comuna y disminuir las sospechas al momento de ingresar a distintos espacios.

Secuestraron la campera y los elementos

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la indumentaria con identificación municipal y los elementos que el hombre llevaba consigo y que serían de procedencia ilícita.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar su participación en los hechos y establecer el origen de los objetos recuperados.

Robó una camioneta en Cipolletti y provocó brutal choque en plena persecución

Un cinematográfico episodio de inseguridad sacudió a Cipolletti en la tarde del sábado. Un delincuente robó una camioneta en una estación de servicio, desencadenando un intenso operativo policial que incluyó una persecución a alta velocidad y un desafortunado choque entre dos móviles de la fuerza de seguridad local que arrojó varios uniformados heridos.

El hecho se inició cuando personal de la Comisaría 24 fue alertado sobre el robo de una camioneta marca KIA en la estación de servicio de calle La Esmeralda. De inmediato, varios patrulleros salieron en su búsqueda para cerrarle el paso al sospechoso.

Sin embargo, durante el frenético despliegue por las calles cipoleñas, la urgencia de la maniobra provocó que dos unidades policiales colisionaran entre sí. Varios ocupantes resultaron con lesiones de diferente consideración. Los policías, dos de la Comisaría Cuarta y dos de la Subcomisaria 68, fueron derivados al Policlínico y están siendo sometidos a diferentes estudios.

A pesar del siniestro vial entre los patrulleros, el operativo no se detuvo. Otras unidades lograron mantener el rastro del vehículo robado y acorralar al sospechoso a las pocas cuadras.

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