Municipales avanzan en el Convenio Colectivo y reclaman pase a planta permanente

Trabajadores municipales retomaron la mesa de diálogo con el Ejecutivo y reclamaron avances en el pase a planta, recategorizaciones y el Convenio Colectivo.

Los representantes gremiales se reunieron con el Ejecutivo de Cipolletti para avanzar en nuevos planteos laborales.

Representantes de los trabajadores municipales de Cipolletti retomaron la mesa de trabajo con el Ejecutivo y plantearon como prioridades el pase a planta permanente y la recategorización del personal . También se analizó el sistema de fichaje y el cumplimiento de acuerdos laborales.

Durante la última reunión de la mesa de trabajo, los representantes gremiales recibieron información sobre los próximos pasos para comenzar a elaborar el Convenio Colectivo de Trabajo , una herramienta que buscará establecer derechos y obligaciones laborales.

Según se informó durante el encuentro, los trabajadores serán convocados formalmente para designar a sus representantes en el proceso de discusión. A partir de esa instancia comenzará una etapa destinada a darle forma al futuro convenio que regirá las relaciones laborales.

La conformación de este instrumento representa uno de los principales puntos planteados en el marco de las conversaciones con el Ejecutivo municipal. La intención es generar un ámbito formal para discutir las condiciones laborales y establecer criterios comunes para los trabajadores.

En este contexto, desde Soyem remarcaron la importancia de sostener la mesa de trabajo como “espacio de diálogo”. Allí se vienen abordando diferentes reclamos vinculados con la situación laboral de empleados de distintas secretarías y direcciones.

Estefania Petrella

Pase a planta y recategorización, entre las prioridades

Uno de los principales planteos reiterados durante la reunión estuvo relacionado con el pase a planta permanente de trabajadores municipales que actualmente se encuentran bajo otras modalidades de contratación.

Los representantes de los empleados volvieron a remarcar que consideran prioritario avanzar en este proceso, debido a que la incorporación a planta permanente implica una modificación significativa en la situación laboral de quienes actualmente no cuentan con esa condición.

Junto con este reclamo también se planteó la necesidad de avanzar en la recategorización de los trabajadores que ya forman parte de la planta permanente municipal. El objetivo es revisar las categorías actuales y adecuarlas a las funciones que desempeñan.

Ambos pedidos quedaron incorporados nuevamente a la mesa de trabajo, donde también se analizaron situaciones particulares de distintas áreas. Los reclamos fueron recepcionados para que puedan ser evaluados y posteriormente se brinden respuestas desde el Ejecutivo.

Gentileza

Eventuales que pasaron a contrato

Otro de los puntos abordados durante la reunión estuvo relacionado con los trabajadores eventuales que fueron incorporados a contratos, en cumplimiento del acuerdo que había sido firmado previamente.

Durante el encuentro se adelantó a los representantes el listado de trabajadores que ya concretaron ese paso. La información forma parte del seguimiento de los compromisos asumidos y permite conocer el grado de avance del acuerdo alcanzado.

La situación de los empleados eventuales constituye uno de los temas que se viene analizando dentro de la mesa de trabajo. En ese sentido, la incorporación a contratos representa un avance para quienes dejaron atrás la modalidad eventual.

Además, durante la jornada se plantearon problemáticas específicas correspondientes a diferentes secretarías y direcciones del municipio. Los reclamos fueron recopilados para que cada situación pueda ser analizada y se determine una respuesta.

Reclamos por el sistema de fichaje

Antes de la reunión de la mesa de trabajo, los representantes de los trabajadores recibieron una respuesta al planteo realizado por los inconvenientes registrados en el sistema de fichaje utilizado para controlar el ingreso y egreso del personal municipal.

Los reclamos estaban vinculados principalmente con errores en los registros de asistencia. Frente a estas situaciones, se realizó un relevamiento de los 27 relojes de fichado instalados en distintas dependencias municipales.

El control permitió identificar el tipo de tecnología utilizada por cada dispositivo y establecer una serie de sugerencias técnicas destinadas a reducir los inconvenientes que pueden producirse al momento de registrar la asistencia.

Entre las recomendaciones se incluyó la necesidad de mejorar la protección de los equipos, especialmente debido al grado de exposición que presentan aquellos relojes instalados a la intemperie y sometidos de manera permanente a las condiciones climáticas.

Limpieza, mantenimiento y capacitación del personal

El informe también estableció la necesidad de implementar un cronograma periódico de revisión y limpieza de los lectores biométricos y de los componentes vinculados con la conectividad.

La medida apunta a prevenir errores de fichado o registros parciales, situaciones que pueden generar inconvenientes posteriores al momento de controlar la asistencia de los empleados municipales y procesar la información correspondiente.

Otro de los puntos planteados fue la instrumentación de un canal de reporte inmediato. La herramienta permitiría comunicar rápidamente las fallas detectadas en los equipos y facilitar una respuesta ante los inconvenientes registrados.

Además, se consideró necesaria la capacitación de la totalidad del personal municipal para garantizar un correcto uso del sistema. El objetivo es reducir errores vinculados con el procedimiento y facilitar la detección de eventuales problemas técnicos.

Doble sistema de identificación

Entre las alternativas técnicas analizadas también aparece la implementación de un sistema de identificación combinado para todos los relojes de fichado instalados en el municipio.

La propuesta contempla utilizar de manera conjunta la huella dactilar y el reconocimiento facial como mecanismos de identificación. De esta manera, se busca contar con una alternativa adicional ante posibles dificultades con alguno de los sistemas.

También se planteó la necesidad de establecer medidas alternativas que deberá aplicar la Dirección de Recursos Humanos cuando se produzcan fallas en los dispositivos de fichaje.

La definición de estos procedimientos permitiría evitar que un inconveniente técnico termine afectando el registro de asistencia de los trabajadores. El tema quedó incorporado dentro de las cuestiones que deberán continuar analizándose junto con el Ejecutivo municipal.