El tiempo en Cipolletti: continuará el frío intenso por la ola de aire polar

Cipolletti experimentará una semana marcada por el ingreso de aire frío y condiciones inestables, aunque con una marcada tregua de lluvias en el inicio del periodo.

De acuerdo con los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) y el S ervicio Meteorológico Nacional , el aire polar proveniente del Atlántico mantendrá las temperaturas máximas entre los 10°C y 12°C, mientras que dentro de las mínimas, no se descartan heladas.

A partir de mitad de semana, las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar una merma paulatina en la fuerza del viento, facilitando las actividades al aire libre - sin dejar de lado la ropa de abrigo-.

Para el miércoles se espera una jornada mayormente despejada durante el día con una temperatura máxima de 11°C , acompañada de ráfagas que apenas alcanzarán los 18 km/h. Hacia el jueves el cielo se presentará totalmente cubierto, pero con un moderado aumento térmico que rozará los 13°C de máxima bajo vientos que se mantendrán acotados en su intensidad.

Hacia el cierre de la semana laboral, el viernes registrará los valores térmicos más altos del periodo, antes de un nuevo incremento en las ráfagas hacia el fin de semana. Durante el día viernes se prevé una máxima de 14°C, sin vientos -prácticamente-, aunque durante la noche el panorama cambiará con ráfagas del sudeste que podrían alcanzar los 40 km/h.

El Pronóstico anunció la llegada de las primeras heladas a la región.

La semana comenzó con heladas en Valle Medio

En las ciudades del Alto Valle Este, entre Mainqué y Valle Azul, en las primeras horas de la mañana del lunes los termómetros marcaban dos grados bajo cero, mientras que en las zonas de chacras los registro llegaron a 7° bajo cero.

La jornada estuvo marcada además por que la temperatura máxima no superó los 10° por sobre cero y la diferencia con la mínima fue solo de unos pocos grados. En la zona mencionada se pronostican temperaturas bajo cero y las máximas apenas estarán por encima de los 10 grados.

En este sentido, en su pronóstico extendido la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), adelantó que “ingresó aire frío y húmedo en toda la región.

Este panorama se resume en días invernales con noches frías un ''ascenso'' de la temperatura que llegaría recién para el fin de semana largo.

Desde la Agencia de Extensión Rural del INTA, el ingeniero agrónomo Sergio Ziaurriz, brindó un detalle de las temperaturas mínimas que registraron productores de la región oscilaron entre los -4° y los -7°.

En Mainqué la mínima fue de -5,8°, mientras que en Huergo en zona de chacras al norte de la Ruta 22 fue de -5,2°. En Godoy los registros de la zona rural variaron entre -4,5° y los -4°.