El pronóstico para la semana en Cipolletti: vuelve el frío y el viento, pero con tregua de lluvias

La AIC anticipa días fríos y ventosos, pero sin precipitaciones a la vista en Cipolletti. Una tregua clave para las tareas de reparación de calles.

Tras atravesar el julio más lluvioso de los últimos diez años, Cipolletti enfrenta un importante plan de reparación y acondicionamiento de calles golpeadas por las constantes lluvias y se necesitan días sin precipitaciones para que el Municipio arranque con el bacheo previsto a partir del lunes.

En este escenario, el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) aporta una noticia favorable para los trabajos urbanos: aunque se aguardan marcas bajo cero y períodos ventosos, no se registran probables lluvias durante los próximos días.

Este domingo 9 de agosto transcurrirá con cielo parcialmente nublado durante el día, una temperatura máxima de 7 °C y vientos del sudeste a 22 km/h , con ráfagas de 33 km/h . Hacia la noche, el frío se profundizará considerablemente: con cielo despejado, el termómetro descenderá hasta los -5 °C , acompañado por viento del este a 22 km/h y ráfagas de 41 km/h .

El lunes 10 de agosto se mantendrá muy frío e inestable en materia de vientos. Durante la jornada diurna se espera cielo mayormente cubierto, una máxima de 8 °C y vientos del este a 37 km/h con ráfagas de 43 km/h. Por la noche el cielo estará completamente cubierto, la mínima alcanzará -1 °C y se prevén las ráfagas más intensas del período, rozando los 60 km/h desde el sector este.

Para el martes 11 de agosto, el reporte de la AIC señala que el cielo permanecerá parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre una máxima tarde de 11 °C y una mínima nocturna de -1 °C. El viento mantendrá su protagonismo con velocidades sostenidas de 37 km/h de día y 30 km/h de noche, acumulando ráfagas de entre 48 km/h y 50 km/h desde el noreste y el este.

Calma del viento y paulatino ascenso de la temperatura

A partir del medio de la semana, las condiciones meteorológicas mostrarán una merma paulatina en la fuerza del viento, lo que facilitará el desarrollo de tareas a la intemperie. El miércoles 12 de agosto estará mayormente despejado en horas diurnas con una máxima de 11 °C, mientras que por la noche el cielo se tornará parcialmente nublado con 1 °C. Los vientos descenderán a 15 km/h y 13 km/h, con ráfagas máximas de apenas 18 km/h del sector noreste.

El jueves 13 de agosto registrará un estado del cielo totalmente cubierto tanto de día como de noche. Sin embargo, la temperatura irá en moderado aumento, con una máxima de 13 °C y una mínima nocturna de 2 °C. La intensidad del viento se mantendrá acotada, circulando entre 13 km/h y 22 km/h con ráfagas de 34 km/h.

Finalmente, el viernes 14 de agosto ofrecerá los valores térmicos más altos de la semana. Durante el día el cielo estará parcialmente nublado con 14 °C y vientos casi nulos de 6 km/h con ráfagas del mismo tenor. Durante la noche se cubrirá nuevamente el cielo, con una mínima de 4 °C, vientos a 22 km/h y ráfagas que alcanzarán los 40 km/h desde el sudeste.

Sin lluvias a la vista: oportunidad para las obras viales

La ausencia de precipitaciones en los registros de la AIC representa una ventana de oportunidad fundamental para la infraestructura vial de Cipolletti. Con calles que han acumulado importante humedad y deterioro durante las semanas previas, la concatenación de días secos resulta indispensable para garantizar que las maquinarias trabajen sin interrupciones sobre las calzadas afectadas.