Narcotráfico en Alto Valle: cayó un punto que operaba con posnet y venta fraccionada

Un operativo de la Policía Federal desarticuló un punto de venta de drogas y detuvo a un sospechoso. ¿Cómo fue el procedimiento?

Una investigación de meses, permitió desarticular un punto de narcotráfico en Río Negro. // Foto: archivo.

Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió desarticular un activo punto de comercialización de estupefacientes en General Roca , tras una investigación que se extendió durante varios meses.

El procedimiento fue el resultado de una pesquisa iniciada en mayo por la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, a partir de información precisa que advertía sobre la presunta venta de drogas en una vivienda particular de la ciudad.

A partir de esos primeros datos, los efectivos federales desplegaron diversas tareas investigativas que incluyeron seguimientos encubiertos , observaciones prolongadas y análisis de información recolectada en el terreno, con el objetivo de confirmar las sospechas iniciales.

La desarticulación del punto de venta de droga fue en General Roca. // Foto: archivo.

Seguimientos y pruebas clave

Con el paso de las semanas, los investigadores lograron documentar múltiples maniobras compatibles con el narcomenudeo, lo que permitió consolidar un conjunto de pruebas suficientes para avanzar con la causa judicial correspondiente.

Los trabajos de campo fueron determinantes para identificar el funcionamiento del punto de venta, así como también la modalidad utilizada por el sospechoso para comercializar las sustancias ilegales dentro del inmueble investigado.

Con las evidencias reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio señalado, procedimiento que se concretó en las últimas horas con la intervención de la División Unidad Operativa Federal de General Roca.

Durante la irrupción en la vivienda, los agentes lograron secuestrar dosis de cocaína y marihuana que ya se encontraban fraccionadas y listas para su comercialización, lo que confirmó la hipótesis de una actividad sostenida de venta al menudeo.

Un posnet como método de cobro

Además de las sustancias ilegales, el operativo permitió incautar teléfonos celulares, recortes de nylon y distintos elementos habitualmente utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga, piezas clave en este tipo de delitos.

Sin embargo, uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un posnet en el lugar, lo que sugiere que el sospechoso habría incorporado métodos electrónicos para concretar los cobros.

La Policía Federal lleva adelante diversos controles en localidades del Alto Valle. Estefania Petrella

Detención del principal sospechoso

Frente a este escenario, el hombre mayor de edad que residía en la vivienda fue detenido de manera inmediata y quedó incomunicado, a disposición de la Justicia, mientras avanza la causa por infracción a la Ley de Drogas.

Las autoridades no descartan que el detenido forme parte de una red más amplia, por lo que la investigación podría continuar con nuevas medidas orientadas a determinar posibles conexiones o proveedores de las sustancias secuestradas.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal en General Roca, en el marco de los lineamientos dispuestos para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo en la región.