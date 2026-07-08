Otra denuncia al 0800 DROGAS terminó con un kiosco narco en una localidad rionegrina

La Policía secuestró cocaína, marihuana, balazas, dinero y teléfonos entre otros elementos incriminantes. Un hombre de 38 años quedó imputado a disposición de la Justicia Federal.

El nuevo procedimiento narco se llevó a cabo en la localidad de Luis Beltrán. Un llamado al 0800 DROGAS permitió secuestrar cocaína, marihuana, dinero, balanzas y otros elementos incriminantes.

El 0800 DROGAS (0800-333-4124), la línea telefónica gratuita del gobierno rionegrino en la que los vecinos pueden denunciar la venta de estupefacientes, sigue demostrando eficacia.

Esta vez un llamado anónimo permitió desarticular un kiosco narco que funcionaba en Luis Beltrán , la localidad ubicada en el Valle Medio , donde secuestraron estupefacientes y distintos elementos que acreditarían un entramado ilegal. En tanto que un hombre fue detenido como responsable de los hechos.

Según se informó oficialmente, tras recibir la alerta, personal policial inició una investigación en la que se efectuaron distintos trabajos de campo y seguimientos.

Durante cerca de dos meses, efectivos de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales Valle Medio desarrolló “una tarea de investigación silenciosa y minuciosa para verificar la información aportada por la denuncia”.

Policías del área de Toxicomanía de la policía rionegrina realizaron el procedimiento en el que encontraron casi medio kilo de cocaína. Archivo

A partir de los distintos indicios colectados, los investigadores lograron reunir pruebas que permitieron confirmar movimientos compatibles con la comercialización de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo en una vivienda del barrio Tosco, próximo a la zona céntrica.

Con la evidencia reunida, la Justicia Federal autorizó el allanamiento del inmueble. Allí, los efectivos secuestraron envoltorios con marihuana y cocaína ya fraccionadas para su venta, además de una balanza de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos que serán incorporados a la investigación judicial.

El procedimiento fue llevado adelante con el apoyo de personal de la sección Canes y del grupo especial COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate- de Lamarque, lo que permitió desarrollar la diligencia de manera “coordinada y segura”, se resaltó.

Como resultado, un hombre de 38 años quedó detenido a disposición de la Justicia Federal por infracción a ley 27373, que sanciona la tenencia y venta de estupefacientes.

Clave en la lucha contre el narcotráfico

La línea gratuita para efectuar denuncias se ha consilidado como una de las herramientas clave en la lucha contra el narcotráfico en la provincia. En los últimos años se han realizado múltiples procedimientos en distintas localidades, que tuvieron como punto de partida un llamado anónimo.

El número está en funcionamiento las 24 horas y cualquier persona puede aportar datos sin necesidad de identificarse, lo que reduce temores y amplía la participación. Además de los llamados telefónicos, los vecinos también pueden aportar datos mediante un formulario digital que se encuentra en el sitio web www.seguridad.rionegro.gov.ar/senac.

Desde el gobierno se destacó que detrás de cada comunicación "se activa un proceso silencioso pero riguroso" en el que "equipos especializados analizan la información, cruzan datos y verifican cada detalle antes de avanzar. Así, lo que comienza como un llamado anónimo puede convertirse en el punto de partida de una causa judicial".

La experiencia indica que en muchos casos, los aportes vecinales incluyen movimientos sospechosos en determinados barrios, circulación frecuente de vehículos en horarios inusuales o incluso referencias a domicilios donde se presume la venta de droga. "Estos datos, que a simple vista pueden parecer menores, resultan fundamentales para orientar tareas de inteligencia y prevenir delitos más complejos", se subrayó.

Por otro lado, una vez que la información es considerada relevante, se da intervención a la Justicia Federal, lo que permite avanzar bajo el marco legal vigente. Este paso es clave, ya que habilita medidas como allanamientos, secuestros de sustancias y detenciones, siempre con el respaldo de una investigación previa.

Al mismo tiempo, desde el área de Seguridad remarcaron que el anonimato está garantizado en todo momento. No se registran datos personales ni se exige ningún tipo de identificación, lo que genera confianza y alienta a más vecinos a involucrarse.