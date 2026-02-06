Operativo sorpresa: un llamado anónimo terminó con un kiosco narco

La investigación se extendió durante más de un mes y comenzó con una denuncia telefónica anónima. En el operativo secuestraron distintos tipos de droga y dinero en efectivo.

Un kiosko narco que operaba en un barrio del Valle Medio fue desbaratado tras una investigación que se extendió durante más de un mes y que se inició a partir de una denuncia anónima recibida en la línea 0800-DROGAS , dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia.

El trabajo estuvo a cargo de personal de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de Lamarque , que logró reunir pruebas clave para acreditar la venta de estupefacientes en una vivienda de Lamarque , lo que permitió avanzar con la causa y solicitar una orden de allanamiento.

La medida fue autorizada por el juez de Garantías Hugo Horacio Greca y se concretó durante la mañana, con la intervención del grupo especial COER , que brindó apoyo y seguridad durante el procedimiento.

Kiosco narco: secuestraron cocaína y marihuana

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo, balanzas de precisión y dispositivos electrónicos y telefónicos. En el interior del domicilio allanado también fue hallada una planta de cannabis sativa.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Justicia Federal, que dispuso la notificación de formación de causa al hombre que reside en la vivienda, por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el operativo se enmarca en las políticas públicas de prevención y lucha contra el narcotráfico, y subrayaron el trabajo articulado entre la Policía de Río Negro y la Justicia Federal, "reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la salud pública y la seguridad ciudadana", destacaron.

Operativo nocturno en un barrio de Cipolletti: incautan decenas de dosis de cocaína

En un operativo realizado en un barrio de Cipolletti, personal de la Policía de Río Negro secuestró decenas de envoltorios con cocaína fraccionada y lista para la venta, además de dinero en efectivo. El hallazgo confirmó la maniobra de narcomenudeo en la zona y resaltó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad provinciales.

El hecho ocurrió durante la noche en el barrio La Alameda, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención observaron a un joven de 28 años con actitud sospechosa en inmediaciones de la calle Domingo Savio. Al identificarlo, los policías constataron que llevaba entre sus pertenencias 42 pequeños envoltorios de nylon color celeste que contenían una sustancia blanca en polvo.

Tras realizar el narcotest en el lugar, el resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 16 gramos. Además, se le secuestraron 9.000 pesos en efectivo, en billetes de distinta denominación, lo que refuerza la hipótesis de que la droga estaba destinada a la venta al menudeo.