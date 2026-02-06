Robó en una iglesia y tuvo castigo inmediato: lo atraparon cuando se iba

Un ladrón fue descubierto por un operador del sistema de monitoreo del 911 y un patrullero lo interceptó cuando escapaba.

Un operador del 911 descubrió al ladrón cuando entraba a robar a la iglesia.

U n joven que fue atrapado "infraganti" gracias a las cámaras del 911 mientras robaba en una iglesia y la Justicia determinó que permanezca detenido mientras avanza la investigación. El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos y logró que el juez dictara la medida cautelar.

El hecho ocurrió la madrugada del 4 de febrero y fue resuelto gracias al sistema de monitoreo de cámaras de seguridad de la Policía. Según detalló la fiscalía, el imputado —vestido con remera blanca y mochila verde— trepó un paredón de 2,80 metros, forzó una ventana y se llevó un parlante en su bicicleta playera. No conforme con el botín, r egresó minutos después por un segundo equipo, momento en el que fue interceptado por la Policía.

La fiscalía solicitó la medida cautelar argumentando que el acusado es reincidente: ya cuenta con otros procesos por robos y hurtos, e incluso había incumplido beneficios anteriores al recibir la suspensión del juicio a prueba. Además, se comprobó que el domicilio que declaró era solo un "lugar de paso", lo que incrementaba el peligro de fuga. La probabilidad de un intento de fuga es mayor ante la acumulación de causas, ya que pueden derivar en una condena de cumplimiento efectivo en prisión.

Pese a que la defensa intentó argumentar que el hombre solo "aprovechó" una situación preexistente y pidió un juicio directo sin prisión, el Juez de Garantías avaló la postura fiscal. El hombre quedó imputado por "robo con escalamiento" en concurso con una tentativa de hurto, y pasará los próximos dos meses tras las rejas mientras avanza la investigación.

El hecho ocurrió poco antes de las 3 de la mañana en Barrio Nuevo, en Roca. Las cámaras captaron a un sujeto en bicicleta en la esquina de las calles San Juan y Los Mirlos. La actitud ya era sospechosa, pero la alerta se encendió cuando el operador vio que ingresaba a una propiedad y salía minutos después cargando un objeto negro de gran tamaño que antes no tenía.

Mientras el operador seguía sus movimientos sin perderlo de vista, dio aviso inmediato a la Subcomisaría 69. Lejos de detenerse, el sospechoso tuvo la mala idea de regresar al mismo domicilio minutos más tarde, lo que terminó de confirmar el ilícito.

Tras la detención se comprobó que el lugar en el que había robado es una iglesia evangélica.