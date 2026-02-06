Los amenazó, lo golpearon y provocaron su muerte: cuál es su situación judicial

Tres vecinos que atacaron incluso estando esposado a un hombre que los había amenazado, fueron acusados por el fatal desenlace.

Acusaron a tres vecinos de Allen por la muerte de un hombre en un confuso episoio.

Un violento episodio que terminó en un intento de linchamiento convirtió a las víctimas iniciales en presuntos victimarios. La Fiscalía acusó este viernes a tres vecinos por la muerte de un hombre que había llegado armado a una vivienda e intentó agredirlos.

La fiscalía descentralizada de Allen formuló cargos a dos hombres y a una mujer por un hecho ocurrido en marzo pasado en la esquina de las calles Nicolás Tapia y Paraguay de esa localidad.

Según la acusación, el 12 de marzo de 2025, “alrededor de las 14 el Comando Radioeléctrico recibió la llamada de una mujer que aseguraba que Víctor Oscar Villalobos estaba portando un arma blanca y que habría intentado ingresar a su domicilio”.

“Minutos después arribó personal de la Unidad 33°, y se encontró con que uno de los hoy imputados tenía en su mano un fierro y se trasladaba con otra de las imputadas en una moto. Mientras Villalobos esgrimía un cuchillo y habría arrojado varios puntazos, tanto a vecinos como a personal policial", relataron desde la Fiscalía.

"El agresor fue acorralado por vecinos, y uno de ellos le dio un golpe en el brazo haciendo que el joven soltara el arma”, explicó el fiscal del caso.

fiscalia allen audiencia

En ese momento, Villalobos dejó de ser una amenaza tanto para los vecinos, como para los policías que llegaron rápidamente al lugar. Fue entonces cuando vecinos comenzaron a pegarle, en algo que muchos entienden como justicia por mano propia al reducir a un ladrón o un violento. Sin embargo, son simples intentos de linchamiento que invierten los papeles: las víctimas terminan siendo quienes violan la ley.

“Cuando personal policial logró reducir a Villalobos, una gran cantidad de vecinos, entre ellos los tres imputados, comenzaron a agredirlo, tras lo cual la persona que estaba siendo atacada se descompensó”, agregó la fiscalía.

“Una ambulancia fue requerida y el personal que llegó al lugar logró establecer que Villalobos había fallecido. Ante esa situación la fiscalía solicitó al Cuerpo de Investigación Forense (CIF) del Poder Judicial que realice la autopsia y se concluyó que la causa de la muerte fueron las lesiones que le provocaron politraumatismo grave”, finalizó el representante fiscal.

Tras el crimen, el barrio Progreso, donde ocurrió el hecho, fue escenario de tensión y violencia. Los familiares de la víctima llegaron al lugar y enfrentaron a la Policía, ya que Villalobos murió tras ser reducido. Luego, los investigadores descartaron que los agentes lo hubiesen golpeado.

El delito que les imputan a los implicados en la muerte de Villalobos

La calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal, que fue adherida por la querella y por la defensa penal pública que asiste a las tres personas, es la de “homicidio preterintencional”, según los Artículos 45 y 81 inc. B del Código Penal.

La figura e homicidio preterintencional castiga a aquellos que protagonizaron una agresión con el objetivo de "causar un daño en el cuerpo o en la salud", pero contempla como atenuante que el "medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte". El delito contempla una pena de entre uno y tres años de prisión.

Entre el sustento probatorio presentado para esta instancia, la fiscalía enumeró el procedimiento policial de la Unidad 33° de Allen, entrevistas varias, certificado médico de la víctima, el informe de la autopsia del CIF, informe del Gabinete de Criminalística.

En la misma audiencia, quedó establecida como medida cautelar que los imputados fijen sus domicilios y en caso de ausentarse lo comuniquen en el plazo establecido.

De esta manera, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y estableció el inicio de la etapa preliminar de investigación.