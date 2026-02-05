Robó una fortuna de un auto y fue detenido casi en el acto cerca del CCC

Personal del COER encontró al sujeto y lo detuvo con una millonaria suma de dinero en cercanías del Complejo Cultural.

Un operativo del COER permitió detener en Cipolletti a un hombre que intentaba escapar tras robar una importante suma de dinero de un vehículo estacionado. El hecho ocurrió en la intersección de calle Tres Arroyos y Estado de Israel , cuando personal policial que realizaba tareas de prevención escuchó la alarma de un auto y se acercó de inmediato al lugar.

Al notar la presencia de los efectivos, el sospechoso comenzó a caminar apresurado , llamando la atención de los policías por su actitud nerviosa y por una herida visible en la mano izquierda , lo que permitió interceptarlo y retenerlo en el lugar.

El vehículo, un Fiat Cronos , tenía la alarma activada y presentaba daños en una ventanilla y en la puerta . Al llegar, el propietario descubrió que le habían sustraído un fajo de billetes por un valor de 1,2 millones de pesos , guardado en la gaveta del auto.

Durante la detención, el sospechoso reconoció que había arrojado el dinero en un descampado cercano al ver la presencia policial.

Con la intervención de la fiscalía de turno, se dispuso la toma de declaraciones, entrevistas y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Además, se realizó la recepción formal de la denuncia penal y se notificó al gabinete que trabajó sobre el vehículo dañado.

El procedimiento dejó en evidencia la rápida acción de la policía, que logró detener al ladrón casi en el acto, evitando que se apropiara del dinero sustraído.

Operativo nocturno en un barrio de Cipolletti: incautan decenas de dosis de cocaína listas para la venta

En un operativo realizado en un barrio de Cipolletti, personal de la Policía de Río Negro secuestró decenas de envoltorios con cocaína fraccionada y lista para la venta, además de dinero en efectivo. El hallazgo confirmó la maniobra de narcomenudeo en la zona y resaltó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad provinciales.

El hecho ocurrió durante la noche en el barrio La Alameda, cuando efectivos que realizaban tareas de prevención observaron a un joven de 28 años con actitud sospechosa en inmediaciones de la calle Domingo Savio. Al identificarlo, los policías constataron que llevaba entre sus pertenencias 42 pequeños envoltorios de nylon color celeste que contenían una sustancia blanca en polvo.

Tras realizar el narcotest en el lugar, el resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 16 gramos. Además, se le secuestraron 9.000 pesos en efectivo, en billetes de distinta denominación, lo que refuerza la hipótesis de que la droga estaba destinada a la venta al menudeo.