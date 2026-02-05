Usó el quirófano del hospital sin permiso para hacerle una cirugía estética a su esposa

Por el escándalo del quirófano vip hay siete imputados a los que se pedirá la formulación de cargos. La maniobra de los implicados para postergar la acusación.

Hay siete empleados del hospital de Villa Regina bajo la lupa de la Justicia.

El escándalo del quirófano vip” avanza en la Justicia y hay siete empleados de un hospital del Alto Valle en la mira de la Justicia. Esta semana se postergó la acusación contra los sospechosos por una lluvia de certificados médicos.

La investigación judicial comenzó por la denuncia de la realización de una liposucción que le realizaron a la esposa de un cirujano en el hospital de Villa Regina , utilizando equipamiento público sin autorización oficial.

Siete personas están acusadas de haber participado en la maniobra presuntamente ilegal , caratulada por el momento como “defraudación a la administración pública”. Entre ellos se encuentra el médico que habría dirigido la cirugía estética, marido de la beneficiada.

Ciudad Judicial Villa Regina .jpg El hombre de Regina denunció a sus vecinos porque "están de fiesta de lunes a lunes". La Justicia de Paz ordenó medidas cautelares y citó a comparecer a dos de los acusados. Gentileza Poder Judicial Río Negro

Este lunes estaba prevista la realización de la audiencia de formulación de cargos al grupo de imputados, todos -menos la mujer- empleados y profesionales del área de salud provincial.

Sin embargo, el juez Gastón Pierroni resolvió suspender el trámite ante un acuerdo alcanzado entre la fiscal Vanesa Cascallares; la querella, representada el abogado Federico Rosbaco por la Fiscalía de Estado y las defensas, tanto oficial como particular.

El motivo fue que tres de los imputados no acudieron a la convocatoria y presentaron certificados médicos, informaron desde el Ministerio Público Fiscal. Ahora se volverá realizar una nueva audiencia, en una fecha a confirmar.

Escándalo nacional por la cirugía estética

La noticia de la intervención quirúrgica de carácter estético, utilizando el quirófano, instrumental e insumos médicos del hospital de Villa Regina sin el aval de las autoridades, alcanzó notoriedad a nivel nacional, con publicaciones en medios de distintos puntos del país.

Trascendió que incluso luego la paciente fue alojada en una habitación del establecimiento para que atravesara el post operatorio.

Hubo un fuerte repudio e indignación que se hizo conocer desde la población e instituciones, como del mismo gobierno rionegrino y de organizaciones sindicales. La osadía implicaba graves riesgos, pues utilizaron el único quirófano que tiene el hospital y flotó la pregunta acerca de qué hubiera sucedido si se lo requería para una emergencia.

La maniobra se conoció el lunes siguiente. Las autoridades tomaron conocimiento durante una reunión de referentes de áreas, encabezada por el director, Pablo Romera, quien hace pocos días atrapó a un empleado que le había robado su celular.

Romera dio aviso al Ministerio de Salud, desde donde se anunció en forma inmediata que iniciaban una investigación interna, además de requerir la intervención judicial, causa en la que se presentó como querellante.

“Buen profesional” y una “decisión equivocada”

En aquel momento, Pablo Romera dio a conocer lo sucedido a la comunidad en un fuerte mensaje difundido por redes sociales. “Es con profundo pesar y gran indignación que me dirijo a ustedes para expresar mi sentir ante la reciente situación acontecida en nuestro hospital, donde un cirujano realizó una liposucción a su esposa sin autorización. Este evento no solo representa una violación de las normas y protocolos médicos, sino que también contrasta dolorosamente con la realidad de austeridad y esfuerzo que, como reginenses, vivimos día a día”, dijo el director.

No lo nombró, pero en Regina se supo enseguida que el principal acusado es el médico Fernando Martínez, y la beneficiada su esposa.

"Es un muy buen profesional, pero llevó adelante una decisión muy equivocada", lamentó Romera, quien resaltó que “si ocurría una urgencia, no había quirófano en ese momento".