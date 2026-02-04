A sangre fría: disparó y mató a un perro desde un auto

En medio de la polémica por los ataques de jaurías a ciclistas en la región, un grave episodio se registró esta semana.

Los ataques de perros en el Alto Valle continúan en el centro de la polémica y ahora sumaron un grave episodio de maltrato animal. Dispararon y mataron a uno de los animales desde un vehículo en una zona rural. El Municipio de Allen ya intervino en la zona para evitar nuevos ataques de perros.

Según detallaron, en la mañana del lunes en la zona de Guerrico se denunciaron detonaciones de arma de fuego desde un vehículo contra perros que se encontraban en una zona rural. El hecho se registró en inmediaciones de la calle rural 3, a la altura de la chacra 116.

Vecinos alertaron a la policía sobre los disparos y detallaron que el ataque se produjo desde un auto marca Renault Logan que circulaba por el sector.

Mataron a un perro y hay un sospechoso

Al presentarse en el lugar, el personal policial recogió testimonios a un vecino que confirmó haber visto a un vehículo que detuvo su marcha y desde el interior comenzó a disparar hacia los perros que estaban en el camino.

Luego de un rastrillaje en el área, los efectivos hallaron a un perro muerto, presuntamente como consecuencia de los disparos denunciados.

Durante el procedimiento de investigación, ubicaron a un vehículo que coincidía con las características detalladas en un chacra cercana. Al presentarse en el lugar, el propietario del vehículo aseguró no haber escuchado las detonaciones, pero reconoció que días atrás había sufrido la pérdida de animales de granja debido a los ataques de perros.

En ese sentido, llamó la atención al expresar que en caso de que se repita la situación, tomaría represalias contra los animales.

El caso ya es investigado por la Justicia para esclarecer el hecho. Justamente se da en un contexto de preocupación en la zona rural, entre Allen y Guerrico, por la presencia de perros sueltos que ya protagonizaron reiterados ataques a ciclistas y peatones.

La Muni de Allen ya intervino en la zona rural

El gobierno municipal intervino en la polémica y se acercó al lugar. En las últimas semanas se registraron varias víctimas de los ataques caninos y ahora se presentó personal del Departamento de Zoonosis en la zona.

Estos incidentes ocurrieron en la calle rural 11, por lo que desde Zoonosis se hicieron presente para intervenir de manera inmediata. Durante el relevamiento realizado, "se pudo identificar que al menos cinco perros involucrados en los episodios se encuentran bajo el cuidado de un hombre que reside en el sector de chacras, en una vivienda precaria", detallaron.

Según informaron, desde Zoonosis acercaron alimento y brindaron asistencia a los animales, con el objetivo de resguardar su bienestar y prevenir nuevos incidentes. Desde el municipio señalaron que "la problemática en esta zona rural es compleja y multifactorial".

En ese sentido, alertaron que en ese sector hay chacras privadas abandonadas que se transformaron en microbasurales a cielo abierto, "situación que favorece la presencia de perros abandonados o libres, es decir, animales sin supervisión permanente y sin control responsable", plantearon.