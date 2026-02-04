Drástica decisión de la Muni de Allen tras los reiterados ataques de perros

Desde el gobierno municipal rompieron el silencio ante los reiterados ataques caninos. Aseguraron "la problemática es compleja y multifactorial".

Luego de los reiterados ataques de jaurías de perros a ciclistas en Allen , el gobierno municipal intervino en la polémica y se acercó al lugar . En las últimas semanas se registraron varias víctimas de los ataques caninos y ahora se presentó personal del Departamento de Zoonosis en la zona.

Estos incidentes ocurrieron en la calle rural 11, por lo que desde Zoonosis se hicieron presente para intervenir de manera inmediata. Durante el relevamiento realizado, "se pudo identificar que al menos cinco perros involucrados en los episodios se encuentran bajo el cuidado de un hombre que reside en el sector de chacras, en una vivienda precaria", detallaron.

Según informaron, desde Zoonosis acercaron alimento y brindaron asistencia a los animales, con el objetivo de resguardar su bienestar y prevenir nuevos incidentes. Desde el municipio señalaron que "la problemática en esta zona rural es compleja y multifactorial ".

En ese sentido, alertaron que en ese sector hay chacras privadas abandonadas que se transformaron en microbasurales a cielo abierto, "situación que favorece la presencia de perros abandonados o libres, es decir, animales sin supervisión permanente y sin control responsable", plantearon.

Además, informaron que se detectó el abandono de perras con sus crías en estos espacios, lo que incrementa la población canina sin control. "Estos animales desarrollan comportamientos territoriales y actúan en grupo o en jauría al momento de defender su espacio o ante la percepción de una amenaza, pudiendo derivar en conductas agresivas", explicaron.

Más allá de las intervenciones municipales, desde el gobierno local recomiendan a los vecinos extremar las precauciones al momento de transitar por la zona, "hasta tanto continúen desarrollándose las acciones de seguimiento y abordaje integral de la problemática", agregaron.

El duro relato de la mujer atacada por la jauría de perros: "Si no llegaba ayuda, no la contaba"

La mujer atacada por la jauría de perros en una calle rural entre Guerrico y Allen volvió a abrir el debate sobre el rol de zoonosis y la responsabilidad de los canes abandonados. A partir del ataque, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro ordenó el retiro y traslado urgente de todos los animales que se encuentran en la Chacra N°115 de la calle rural 11.

“Sabíamos que había perros en esa zona y siempre pasábamos con precaución, pero esta vez salió una sola perra y tuve que bajar la velocidad. Cuando me bajé de la bici, empezaron a aparecer más perros. Eran ocho o nueve, no los alcancé a contar”, relató Carla sobre el inicio del ataque.

Según su declaración, la agresión se intensificó rápidamente y la dejó sin posibilidad de escape. “Yo trataba de correrlos con la bicicleta, pero me atacaban por atrás. Cuando me daba vuelta, me mordían los que venían de frente. Estaba rodeada, literalmente no podía hacer nada”, explicó.

La situación se tornó aún más crítica cuando cayó al suelo en medio del ataque. “En un momento me caigo y me levanté como pude, porque ya me los veía trepados encima. Si no llegaba una camioneta con dos personas que bajaron con palos y los ahuyentaron, no sé cómo terminaba esto”, expresó.