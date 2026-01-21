Feroz ataque de una jauría de perros a una mujer: los vecinos la salvaron

Una mujer fue víctima de graves heridas tras el ataque de los animales. Una pareja intervino y logró rescatarla.

La víctima fue atacada cuando circulaba en bicicleta por una calle rural de Allen. Foto: AN Allen.

Este miércoles, una mujer fue víctima de ataque perros allen 2 de una jauría de perros . El incidente ocurrió en Allen y la mujer resultó con heridas graves . Según dieron a conocer, una pareja logró intervenir y rescatarla de un desenlace que podría haber sido fatal.

El hecho se registró en la zona de la Calle Rural 11. Según informó AN Allen, la mujer circulaba en bicicleta por la zona cuando fue sorprendida por al menos diez de estos animales que la derribaron y la atacaron salvajemente.

A partir de los testimonios, se conoció que una pareja que circulaba en el lugar apareció justo a tiempo para intervenir y evitar que el ataque haya sido peor . Estos vecinos ahuyentaron a los perros y asistieron a la víctima, que sufrió heridas de gravedad.

Desde la comisaría local dieron a conocer que ya se habían realizado reiteradas denuncias por situaciones similares protagonizadas por estos animales, pero hasta el momento no se había dado una solución.

ataque perros allen 2 Foto: AN Allen.

Ordenaron retirar a los animales de una chacra luego del feroz ataque a una mujer

Según dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, esta tarde se emitió un oficio dirigido a la Dirección de Zoonosis de Allen luego del grave ataque que recibió una mujer por una jauría de perros en Allen.

Detallaron que se ordenó retirar y trasladar la totalidad de los perros que se encuentran en la Chacra N° 115 de Guerrico. Esta medida se fundamentó en el riesgo que representan estos animales para los vecinos, luego de que se registraran distintos hechos de ataques denunciados en los últimos meses.

Desde la Justicia remarcaron la urgencia de la intervención ante la peligrosidad de los hechos denunciados y la necesidad de prevenir nuevos episodios que puedan poner en riesgo la integridad de vecinos y transeúntes.