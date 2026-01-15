Investigan un violento ataque en patota contra menores en el barrio El Manzanar

La denuncia fue presentada en la Fiscalía, desde donde se requirieron una serie de medidas de prueba y pidieron la intervención de la SENAF y la Defensora de Menores.

La plaza del barrio El Manzanar, donde los menores fueron atacados por una patota, según la denuncia que investiga Fiscalía.

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti inició una investigación por un violento ataque a tres adolescentes en el barrio El Manzanar . El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes de la semana pasada, pero se dio a conocer en las últimas horas.

La denuncia la presentó un abogado que se encuentra en el exterior, en representación de un grupo de padres de los menores. El escrito fue acompañado por material fílmico en la que se podría observar una secuencia de los hechos, en los que también aparecería una de las madres involucrada.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, en la presentación una vecina sostuvo que su hijo y dos amigos pasaron caminando por la plaza Los Pioneros , ubicada entre las calles Chacabuco, Los Castaños y Los Nogales y Los Ceibos, donde fueron interceptados por un numeroso grupo de jóvenes que comenzaron a increparlos y a desafiarlos.

Insultos, amenazas y patoteada

Pero no solo fueron insultos y amenazas, sino que también los atacaron a piñas y patadas, por lo que los agredidos salieron corriendo en busca de auxilio. Sin embargo, los atacantes los persiguieron durante varias cuadras, hasta que habrían encontrado refugio en la casa de un vecino, quien los salvó de que continuara la golpiza.

En base a la información con que cuenta hasta el momento la Fiscalía, fundamentalmente los videos, los protagonistas del hecho serían todos menores, por lo que la causa penal depende del acopio de más pruebas. Entre ellas, corroborar si participó un mayor en los incidentes, como lo señala una versión.

Por ese motivo en primera instancia se le dio intervención a la Defensoría de Menores y a la SENAF -Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia-.

Trascendió que desde la Fiscalía también había requerido los certificados médicos que acrediten las lesiones descriptas en la presentación, pero aún no los habían acercado.

En tanto, para sumar evidencias solicitaron los videos de las cámaras del 911 y otras privadas, además de entrevistar a vecinos del sector donde se registraron los hechos.

En cuanto al motivo del ataque, aún no había sido establecido con precisión. Una de las hipótesis postula que se trata de una antigua enemistad entre los jóvenes que escaló hasta la agresión física.

Un problema que parecía superado

Los vecinos del barrio El Manzanar saben lo que es lidiar con los jóvenes que se instalan en las plazas a pasar el rato juntos, pero que muchas veces las reuniones degeneran con el consumo de alcohol y drogas, aceleradas de vehículos, música a todo volumen y peleas que se arman. Aseguraba que pasaban "noches enteras sin pegar un ojo". Incluso resaltaron que habían sorprendido a parejas mientras mantenían relaciones sexuales sin mucha discreción.

Hace años las juntas que generan tensión se realizaban en la plaza Mujeres Cipoleñas, a unas cinco cuadras de Los Pioneros.

Durante largo tiempo reclamaron medidas de seguridad para evitar que se concentraran los asistentes en horas de descanso. La Policía iba y los corría, pero días después volvían al lugar. Posteriormente otra de las plazas que convocaba a la muchachada era la plaza Lucindo Montelpare (más conocida como La Arroba), en el barrio Jorge Newbery. Los habitantes cercanos reclamaron insistentemente soluciones para evitar las molestias que ocasionaban. Hubo varios operativos con la participación de personal municipal y policías y por un lapso se frenaron los desmanes. Pero cuando se relajan los controles se vuelven a repetir.