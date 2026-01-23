El duro relato de la mujer atacada por la jauría de perros: "Si no llegaba ayuda, no la contaba"

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro ordenó retirar a los perros de la calle rural entre Guerrico y Allen. Se desconoce el destino que tendrán los canes. ¿Cuál es rol de zoonosis?.

La jauría ya había atacado a un hombre el día anterior, mordió a un joven y a una mujer de Roca, que sufrió lesiones graves.

La mujer atacada por la jauría de perros en una calle rural entre Guerrico y Allen volvió a abrir el debate sobre el rol de zoonosis y la responsabilidad de los canes abandonados. A partir del ataque, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro ordenó el retiro y traslado urgente de todos los animales que se encuentran en la Chacra N°115 de la calle rural 11.

La medida fue dispuesta por la fiscal adjunta Laura Andrea Olea , por instrucción de la fiscal de feria María Celeste Benatti , tras el nuevo ataque que se registró esta semana y en el marco de reiteradas denuncias por mordeduras registradas en esa zona durante el último año. Incluso, el oficio remarca que ya existía una orden previa , emitida el 15 de enero por la Subcomisaría 54 , que había otorgado un plazo de cinco días para dar una respuesta a esta problemática.

El nuevo episodio que motivó la intervención judicial fue el ataque que tuvo como víctima a Carla , la mujer fue interceptada por los canes mientras entrenaba en bicicleta en un tramo utilizado habitualmente por ciclistas y triatletas . Su relato pone en relieve la gravedad de una situación problemática que se sostuvo en el tiempo sin una solución efectiva.

Una jauría de perros conocida por los vecinos

“Sabíamos que había perros en esa zona y siempre pasábamos con precaución, pero esta vez salió una sola perra y tuve que bajar la velocidad. Cuando me bajé de la bici, empezaron a aparecer más perros. Eran ocho o nueve, no los alcancé a contar”, relató Carla sobre el inicio del ataque.

ataque perros allen La mujer sabía que había una jauría en el lugar y por eso pasaban con precaución, pero sufrió un ataque.

Según su declaración, la agresión se intensificó rápidamente y la dejó sin posibilidad de escape. “Yo trataba de correrlos con la bicicleta, pero me atacaban por atrás. Cuando me daba vuelta, me mordían los que venían de frente. Estaba rodeada, literalmente no podía hacer nada”, explicó.

La situación se tornó aún más crítica cuando cayó al suelo en medio del ataque. “En un momento me caigo y me levanté como pude, porque ya me los veía trepados encima. Si no llegaba una camioneta con dos personas que bajaron con palos y los ahuyentaron, no sé cómo terminaba esto”, expresó.

jauría.webp La jauría ya mordió a varias personas.

Más ataques y mordeduras

Carla sostuvo que el ataque no fue un episodio aislado y cuando fue a realizar la denuncia, tomó conocimiento que cuatro personas habían sido atacadas por esa jauría en el último mes.

“Cuando fui a denunciar, llegó un señor que había sido mordido el día anterior, un adulto con diabetes. Ahí nos enteramos que un chico también había sido atacado hace dos semanas y que una chica de Roca sufrió lesiones más graves”, agregó Carla.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal ordenó el retiro de los perros en la zona rural y trasladarlos a la dependencia de zoonosis. Se desconoce cuál será el destino de los canes, ya que el tiempo de abandono prolongado genera dificultades para domesticarlos y ofrecerlos en adopción, pero garantizarles un lugar seguro es un punto de partida para ellos.