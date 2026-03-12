Ladronas, pero limpitas: dos mujeres detenidas por robar productos de limpieza

Habían ingresado a un autoservicio y se llevaban shampoo, cremas y otros productos de higiene personal. Pero las descubrieron y fueron detenidas.

Las dos mujeres fueron detenidas en Bariloche por robar productos de limpieza en un autoservicio.

Dos mujeres fueron detenidas en un comercio del oeste de Bariloche luego de ser descubiertas con una importante cantidad de mercadería cosmética que habían robado.

El operativo se realizó el último el miércoles por la tarde, cuando ambas ingresaron a un autorservicio ubicado en la avenida Pioneros al 3.800 simulando ser clientas, pero al recorrer las góndolas comenzaron a oculta r productos de limpieza e higiene personal entre sus prendas de vestir y un bolso que llevaba una de ellas.

Pero el personal de seguridad del local detectó sus movimientos y alertaron a la policía. Efectivos de la Comisaría 27º concurrieron al lugar e identificó a las mujeres cuando intentaban alejarse del comercio con el botín en su poder.

Sin embargo fueron alcanzadas y detenidas tras ser identificadas. Allí mismo los uniformados hicieron una requisa de urgencia y encontraron que se habían apoderado de varios potes de crema, shampoo y otros productos de higiene personal y del hogar.

Las mujeres, de 35 y 39 años, fueron imputadas en una causa por el delito de "hurto en grado de flagrancia" y quedaron detenidas en la dependencia policial de los kilómetros.

Policía y vecinos contra la inseguridad en Bariloche

Este lunes se realizó un encuentro entre autoridades policiales y representantes de juntas vecinales de la zona oeste de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional y coordinar acciones vinculadas a la seguridad.

La reunión tuvo lugar en el gimnasio municipal N.º 5 y contó con la participación de las nuevas autoridades policiales y dirigentes vecinales recientemente designados. Durante el encuentro se llevó a cabo una presentación formal de los participantes, en el marco del reciente cambio de autoridades y de la renovación de los representantes de las juntas vecinales.

En ese contexto, se realizó además un balance de gestión y se abordaron distintos temas relacionados con la seguridad en la zona. Los referentes policiales brindaron información sobre el sistema de prevención que se implementa actualmente y expusieron los resultados obtenidos a partir de ese accionar.

Dirigentes vecinos Bariloche y policía

Asimismo, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener espacios de diálogo permanente, por lo que se acordó concretar encuentros periódicos que permitan sostener la interacción y el intercambio de información.

El objetivo de estas instancias es transmitir a los vecinos los distintos dispositivos de seguridad que se están implementando y avanzar en un trabajo conjunto que no solo involucre a la Policía y a las juntas vecinales, sino que también contemple la articulación con otras instituciones.

En representación de la Policía de Río Negro participaron el segundo jefe de la Regional III, comisario inspector Félix Castro, junto al jefe de Zona I comisario inspector Luis Hawrilak; el titular de la Subcomisaría 55, subcomisario Fabián Fajardo; y la titular del destacamento 138 de Llao Llao, oficial principal Fabiana Canero.