Nuevo corte de luz en Cipolletti para este jueves: qué barrios estarán sin servicio

Edersa anunció nuevos cortes del suministro eléctrico para este jueves 12 de marzo. En Cipolletti afectará a un sector puntual, aunque también habrá cortes en Viedma y El Bolsón .

Desde la empresa distribuidora del suministro eléctrico informaron nuevos cortes de luz para este jueves. Foto: Archivo.

Luego de los cortes de luz que hubo este miércoles , la distribuidora eléctrica Edersa informó que este jueves 12 de marzo realizará nuevos trabajos de mantenimiento, montaje de columnas y reconfiguración de redes de media tensión en distintas localidades de la provincia.

Las tareas implicarán cortes programados de energía durante algunas horas en sectores de Cipolletti , Viedma y El Bolsón .

Desde la empresa solicitaron a los usuarios alcanzados tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes mientras se desarrollen los trabajos.

Corte de luz en Cipolletti

En el caso de Cipolletti, la interrupción del servicio será breve, pero afectará a vecinos de un sector específico de la ciudad.

El horario del corte será de 9 a 10. Mientras que las zonas afectadas serán: Barrio Distrito Vecinal Noroeste, Cuadrante delimitado por Venezuela, Saturnino Franco, Las Jarillas y Amancay, y Barrio Nuevo Ferri.

Las cuadrillas trabajarán en mantenimiento y reconfiguración de la red eléctrica, por lo que el servicio se normalizaría una vez finalizadas las tareas.

Otros cortes en Río Negro

Además del corte en Cipolletti, Edersa también realizará trabajos en otras dos ciudades de la provincia.

Viedma

Horario: de 13 a 15.30

Sectores: Calle 20 entre Ruta 1 y Calle 7; zona delimitada por Calle 1 (Ángel Vargas), Horacio Ferrer y Ruta 1; Loteo Silva, Parque Independencia, Barrio De La Policía, sector entre Comicó, Nahuel Niyeu, Carlos Román y Ruta 1; 44 Viviendas Giaccino y Ruta 1 en su totalidad.

El Bolsón

Horario: de 13 a 16

Sectores: Av. Costanera desde Azcuénaga hasta Av. San Martín; Roca desde Av. Sarmiento hasta José Hernández; barrios Costanera Sur, 36 y 38 Viviendas, Irigoyen, Industrial Norte, Valle Nuevo, parte del Centro, Las Quintas, San Francisco y Tres de Mayo.

Desde la distribuidora recordaron que estos trabajos son necesarios para mejorar la calidad y seguridad del servicio eléctrico en la región.