La advertencia de Miguel Ángel Parra a sus seguidores en redes sociales y una drástica decisión

Con casi 130 mil seguidores en su cuenta de Facebook , los sorteos que suele realizar Miguel Ángel Parra en esa red social despiertan el interés popular y cientos de vecinos a diario prueban suerte. En las últimas horas el destacado comunicador social realizó una advertencia sobre un suceso, justamente, desafortunado: desde un sitio falso en el que se hacen pasar por él engañan a la gente declarándolos ganadores para obtener sus datos .

“Gente, este sitio es falso, si pueden denuncien. Yo ya lo bloqueé. Es una estafa. Usa mi foto y mi portada . No abran en ningún link donde les dice que ganaron algo. Gracias”, fue el mensaje que un preocupado Parra difundió en la noche del martes para poner en alerta a su público masivo.

Luego, el popular comunicador social indicó a LM Cipolletti que “no es la primera vez que me sucede” y explicó el modus operandi de los estafadores a la hora de perpetrar el ilícito aprovechándose de la ilusión y las necesidades de los vecinos en un contexto de país complicado a nivel económico.

“Ya me ha pasado dos o tres veces años en anteriores y la gente que entra, pobre, Me preguntan por privado cómo tienen que hacer para retirar el premio pues les avisan que son ganadores. Pasan de la alegría a la tristeza cuando uno les comenta la verdad. La palabra sorteo atrae a los ciberdelincuentes para hacer caer a la gente con un spam, en especial a las personas mayores, los abuelitos que abren el link y ahí les piden los datos”, lamentó Parrita.

Por esta razón y siempre con esa sensibilidad social que lo caracteriza, actuó rápido para evitar que su gente caiga en la trampa. “Trato de advertirles que no entren a ningún link que les diga que ganaron algo. Enseguida que me avisaron puse esa advertencia, la gente también los bloqueo y entiendo que Facebook los erradica. Igual no hay nadie que se haya quejado por ahora de haber sido estafado”, remarcó en un dato que, dentro de todo, aporta cierta tranquilidad.

La preocupación de Miguel Parra

No obstante, lo inquietante del caso es que “a la larga pueden quedarse con algún dato de los 1.500 participantes que en promedio suelen tener los sorteo que publico”, agregó el colega.

Con la idea de extremar los recaudos y concientizar a la población, Parra comentó cuáles son las publicaciones que se prestan para que los oportunistas de siempre traten de sacar alguna tajada.

“Hay que tener mucho cuidado. Lo mismo pasa cuando se publica de una bicicleta o de un auto robado y se deja un teléfono del titular. Siempre aparece alguno y tira ‘yo sé donde está, que me llamen’, entonces le piden plata al dueño que está desesperado por recuperar su vehículo. Son oportunistas”, señaló.

También en reacción a este intento de fraude, Parra tomó la drástica decisión de “bajar mi foto del perfil público y que solo la pueda ver yo. Pero gracias a mis seguidores por comprender la situación y a ustedes por ayudar en la difusión”, finalizó Miguelito, quien no quiere que ni un seguidor más sea blanco de los ciberdelincuentes.