Mujeres que inspiran: quiénes son las cipoleñas reconocidas por el Concejo Deliberante

Este martes se realizó una nueva edición de reconocimiento a las mujeres que se destacan por su compromiso con la comunidad. Todos los nombres y detalles.

El Concejo Deliberante de Cipolletti distinguió a 27 mujeres de Cipolletti.

En el marco del mes de la mujer , el Concejo Deliberante de Cipolletti realizó este martes una nueva edición de “ Mujeres que Inspiran” . Se trata de una iniciativa que distingue a las referentes femeninas por su compromiso con la comunidad, su trabajo silencioso y su aporte para la construcción de una sociedad más solidaria, justa y empática.

El reconocimiento se desarrolló en el Centro Cultural y de Exposiciones Roberto Abel , ubicado en la Avenida Luis Toschi y la calle Tres Arroyos . Allí se destacó la trayectoria de múltiples mujeres vinculadas a la labor comunitaria, cultural, social y deportiva .

La distinción se llevó adelante bajo la Ordenanza de Fondo N°454/22 , impulsada por la exconcejal y actual legisladora Lorena Yensen . A través de esta normativa, se busca visibilizar el trabajo silencioso de mujeres que contribuyen a la transformación de la comunidad de Cipolletti, con sus aportes desde la nobleza, empatía y compromiso para la creación de un mundo más justo.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 15.01.54 (1) El Concejo Deliberante reconoció a 27 mujeres de Cipolletti por su trayectoria.

Una por una, los nombres de las mujeres reconocidas por su trabajo

En esta edición de “Mujeres que Inspiran” fueron homenajeadas Adriana Laurente, Alejandra Kossman, Alicia Lidia Álvarez, María Verdugo, Silvia Cerasuolo, Ana María Quintana, Fernanda Penroz, Laura Martínez, Mariela Diniello, Paula Gil, Silvia María Lacalle, Elena Acuña, Mabel Gladys Héctor, María Elena Mora, Rosy Acuña y Silvana Elizabeth Medel.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 15.01.48 El evento contó con la presencia del intendente Rodrigo Buteler.

También recibió su reconocimiento Analía Giardilli, María Eugenia Sandoval, Liliana Beatriz Bischof, Luisa Currilán, María Cifuentes, María del Carmen Rubio, María Gabriela Martín, Susana Correa, Marta Florencia Herrera, Norma Araceli Nakandakare y María Valenzuela de Contreras.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 15.01.56 El evento se llevó adelante en el Centro Cultural de Artes y Exposiciones Roberto Abel.

El acto fue encabezado por la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, acompañada por los concejales Adriana Dietrich, Martín Posse, Héctor Hernán Sepúlveda, Ana María Napoli y Oscar Langowski. También participó el intendente Rodrigo Buteler, autoridades provinciales, legisladores e integrantes del gabinete municipal.

El evento que se desarrolló en el Centro Cultural Roberto Abel, además de la entrega de distinciones a las mujeres cipoleñas, contó con diferentes intervenciones artísticas, música y un espacio de encuentro para compartir con las homenajeadas y sus familias.