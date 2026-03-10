Fue el rey de la bailanta, zafó de la muerte y cantará en chacras de la zona

El icónico y siempre pintoresco Alcides se presenta este fin de semana en el Alto Valle y dejó varias frases resonantes en su charla con LMC : "Me voy a traer...".

El popular Alcides se presenta en la zona y en la previa charló con LM Cipolletti: "No me llega la música de ahora, esa letra...".

Tiene, naturalmente, menos rulos y cabellera que antes y se lo nota más delgado. Aún con unos años más encima y menor exposición mediática que en aquellos tiempos de gloria, sus hits de los años 90 siguen generando alegría en varias generaciones que bailaron (y bailan) al compás de sus pegadizos temas .

“No hay casamiento en que no suene un tema mío ”, reclama con buena onda “derecho de autor” el compositor de Violeta y Sopa de Caracol , entre otros clásicos; el rey de la bailanta que a los 73 sigue activo pese a algún sobresalto de salud que soportó no hace tanto: “Zafé y hay que seguir”.

En una demostración de ello el fin de semana se presentará en tres recintos de la región: una chacra de Fernández Oro, una bailanta de Neuquén y otra de General Roca recibirán su música, su carisma y su típico look extravagante.

El emblemático cuartetero Alcides, de él hablamos, accedió a una charla con LM Cipolletti para palpitar lo que serán sus shows en la zona, a la que “hace 4 ó 5 años que no voy pero es un lindo público y agradecido y contento por volver”.

Embed - Violeta

“El sábado 14 estaré en la chacra Las Calandrias y también el finde me verán actuando en Chachachá, Neuquén, y en El Muro General Roca”, indica el oriundo de Río Cuarto que está radicado en la provincia de Buenos Aires.

-Por lo visto sigue firme recorriendo el país con sus espectáculos.

-Sí, totalmente. El fin de semana anterior actué en San Luis y el domingo en La Boca. Trabajando permanentemente de una punta a la otra del país, donde se programe ahí estamos.

-¿Es la parte más dura del rol del cantante, los permanentes viajes?

-Para mí es totalmente al revés. Ya es una inercia que uno tiene, la vida de uno, para mí es lo mejor porque no es un trabajo rutinario, no sabés para qué lado salís hasta faltando poco. Agarrar la ruta, el viaje, la comida, los hoteles, la gente, encontrarse con el público de todas las ciudades es algo hermoso.

Alcides

-Vimos en los grandes medios que la pasó mal de salud…

-Sí, tuve una hemorragia intestinal, por suerte zafé bien y me cuidó por supuesto.

-¿Le gusta la música cuartetera que se impone en la actualidad?

-No me llega la música de hoy, hay público para todo, pero no es de mi agrado porque no está la música presente, las letras no me agradan tampoco. Sigo con mi estilo, que es el que comencé, el de los ‘90. La juventud de ahora es muy distinta, todo muy agarrado a internet… Está todo transformado, no es más el cuarteto de antes, es como una salsa, merengue…

-¿En su mejor momento a quiénes tuvo el placer de conocer?

-Conocí prácticamente a todos los famosos y figuras del país y también del plano internacional. Mis ídolos, Carlos Santana y Phil Collins, Maradona y tantos otros. ¿Anécdotas? Miles pero las cuento en otra nota si no terminamos mañana -risas-.

-¿Por qué decidió no vivir más en Buenos Aires?

-Porque viví casi 30 años en la Capital y me cansé, me vine a Mercedes, en la provincia, conocí a mi señora acá. Es una ciudad de 150 mil habitantes, con clima de pueblo, mucho respeto y seguridad. Parecido al Alto Valle.

-¿Algún anticipo más de sus shows? ¿Vendrá con toda la orquesta, los temas famosos y el look extravagante de siempre?

-Voy con músico y bailarinas, en camioneta viajamos. Todos los éxitos se hacen siempre, como Violeta, Sopa de Caracol, Negrita Mía, Lágrimas derramo por ti, El Farolito, Negrita de mi Vida y tantos otros. El look sí, elegante sport -risas-. Espero verlos el fin de semana con ganas de mover las caderas, cantar, charlar un rato y sacarnos fotos.

-Contaba que en sus ratos libres le gusta comer asado y beber buen vino, ojo que aquí en la zona hay varias bodegas famosas…

-Bueno, entonces volveré a mis pagos, tras los shows, con el corazón contento por el cariño del público y con varios tintos en la valijita…