Cortes de luz para este miércoles: qué barrios de Cipolletti serán afectados

La empresa Edersa anunció que habrá interrupciones programadas del servicio en sectores de Cipolletti. También habrá cortes en zonas de Allen, General Roca y en localidades de la Línea Sur.

La empresa distribuidora Edersa anunció cortes programados de electricidad para este miércoles 11 de marzo en distintas zonas de Cipolletti , Allen , General Roca y varias localidades de la Línea Sur , debido a trabajos de mantenimiento en la red de media tensión.

Las tareas incluyen mantenimiento de instalaciones eléctricas, montaje de columnas y equipos de maniobra , y obligarán a realizar interrupciones temporales del servicio en distintos horarios. Desde la empresa pidieron a los vecinos tomar precauciones durante las franjas afectadas.

En Cipolletti , la interrupción del servicio se realizará:

De 9:00 a 12:00 en el barrio Arévalo, incluyendo la Escuela Primaria 262 y el Edificio Distrito Arévalo.

Cortes de luz en Allen

En Allen, los trabajos se dividirán en dos franjas horarias:

De 10:00 a 12:00 en: Chacras 123, 124, 128 y 129 sobre Ruta Nacional 22 Chacras 88 y 89 Barrio La Pasarela Isla 19

De 13:00 a 15:00 en: Chacras 124 y 128 sobre Ruta Provincial 65 Chacras 125, 126 y 127



Cortes de luz en General Roca

En General Roca, el corte será:

De 13:30 a 15:00 en los sectores comprendidos por: Mitre, Gadano, 3 de Febrero y Piedra Buena Rivadavia, Damas Patricias, Geloch y General Paz



Cortes de luz en la Línea Sur

En la Línea Sur, la interrupción será de 13:00 a 16:00 y afectará a la totalidad de las localidades de:

Los Menucos

Sierra Colorada

Prahuaniyeu

Comicó

Desde la empresa indicaron que estas tareas permitirán optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y mejorar la confiabilidad del servicio en la región.

Por ese motivo, recomendaron a los usuarios desconectar electrodomésticos sensibles y prever las actividades que requieran energía eléctrica durante las horas en que se desarrollarán los trabajos.