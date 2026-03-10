Cortes de luz para este miércoles: qué barrios de Cipolletti serán afectados
La empresa Edersa anunció que habrá interrupciones programadas del servicio en sectores de Cipolletti. También habrá cortes en zonas de Allen, General Roca y en localidades de la Línea Sur.
La empresa distribuidora Edersa anunció cortes programados de electricidad para este miércoles 11 de marzo en distintas zonas de Cipolletti, Allen, General Roca y varias localidades de la Línea Sur, debido a trabajos de mantenimiento en la red de media tensión.
Las tareas incluyen mantenimiento de instalaciones eléctricas, montaje de columnas y equipos de maniobra, y obligarán a realizar interrupciones temporales del servicio en distintos horarios. Desde la empresa pidieron a los vecinos tomar precauciones durante las franjas afectadas.
Cortes de luz en Cipolletti
En Cipolletti, la interrupción del servicio se realizará:
-
De 9:00 a 12:00 en el barrio Arévalo, incluyendo la Escuela Primaria 262 y el Edificio Distrito Arévalo.
Cortes de luz en Allen
En Allen, los trabajos se dividirán en dos franjas horarias:
-
De 10:00 a 12:00 en:
-
Chacras 123, 124, 128 y 129 sobre Ruta Nacional 22
-
Chacras 88 y 89
-
Barrio La Pasarela
-
Isla 19
-
-
De 13:00 a 15:00 en:
-
Chacras 124 y 128 sobre Ruta Provincial 65
-
Chacras 125, 126 y 127
-
Cortes de luz en General Roca
En General Roca, el corte será:
-
De 13:30 a 15:00 en los sectores comprendidos por:
-
Mitre, Gadano, 3 de Febrero y Piedra Buena
-
Rivadavia, Damas Patricias, Geloch y General Paz
-
Cortes de luz en la Línea Sur
En la Línea Sur, la interrupción será de 13:00 a 16:00 y afectará a la totalidad de las localidades de:
-
Los Menucos
-
Sierra Colorada
-
Prahuaniyeu
-
Comicó
Desde la empresa indicaron que estas tareas permitirán optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y mejorar la confiabilidad del servicio en la región.
Por ese motivo, recomendaron a los usuarios desconectar electrodomésticos sensibles y prever las actividades que requieran energía eléctrica durante las horas en que se desarrollarán los trabajos.
