Abusó de su hijastra menor y ya cumple la pena de prisión confirmada por la Corte

Los hechos ocurrieron en una casa de Cipolletti donde vivía la familia. El hombre fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión.

La Corte de Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a 8 años y 6 meses de prisión que un tribunal de juicio de Cipolletti le impuso a un hombre por haber abusado sexualmente de una niña de entre 4 y 5 años , hija de su pareja, con quien había tenido otra criatura.

El sujeto, identificado con las siglas MAC y que no poseía antecedentes penales computables, se encontraba en libertad monitoreada con una tobillera satelital con otras medidas de comportamiento.

Pero el último viernes tras conocerse la sentencia del máximo tribunal argentino, que ratificó lo actuado en las distintas instancias de la Justicia rionegrina, fue detenido en el domicilio que había informado y conducido a una unidad policial a la espera de que el Servicio Penitenciario le designe un Establecimiento Penal.

Dos ataques sexuales

La acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Alejandra Altamira, describió dos hechos ocurridos entre 2020 y 2021 en una vivienda de esta ciudad en momentos en que la mamá se iba a trabar y él quedaba a cargo del hogar. En ambos casos MAC aprovechó que la menor debía lavarse los dientes y él ingresó en el baño, donde le introdujo el pene en la boca.

En noviembre de 2021 la chiquita se quebró y se lo contó a su hermano mayor, quien inmediatamente alertó a la madre. Frente a ella hizo el mismo relato, por lo que realizaron la denuncia policial que dio inicio a la investigación penal. Incluso también mencionó el suceso en el Jardín de Infantes al que concurría, donde labraron un acta y se lo comunicaron a la mujer.

MAC fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, dos hechos, en concurso real”.

"Jamás le haría una barbaridad así"

El proceso judicial avanzó hacia el juicio, que en la instancia para determinar su responsabilidad se realizó los días 1, 2, 3 y 4 de octubre de 2024.

El sujeto se declaró inocente y así lo aseveró durante la audiencia: “jamás le haría una barbaridad así”, aseguró.

La defensora Oficial que lo asistió, Silvana Ayenao se expresó en el mismo sentido al pedir la absolución con el argumento que el testimonio que la menor hizo en cámara Gesell, prueba central de la investigación, estaba “contaminado” e “incoherente”.

Sin embargo, el tribunal compuesto por los jueces María Florencia Caruso, Sonia Martín y Marcelo Gómez, lo declararon culpable por unanimidad.

Daños psicológicos que sufrió la víctima

Entre los fundamentos destacaron lo declarado por la niña encontró sustento en los informes presentados por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense y de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAV), que certificaron los padecimientos psicológicos que registró la niña considerado “extensión del daño” y atribuidos al hecho, lo que se erigió en evidencia.

“Fue terrible lo que le pasó, me hablaba de un payaso malo que la buscaría, tenía problemas para dormir, se sacaba la ropa”, expresó la mamá. Las docentes también señalaron que la chiquita mostró problemas de conducta.

“En definitiva y luego de hacer un análisis interno y externo de la prueba ventilada en el proceso puedo afirmar con certeza que el hecho delictivo que motivara el juicio existió tal como fuera descripto en la acusación y fue cometido por el imputado”, sostuvo Caruso en el voto rector, que contó con la adhesión de sus colegas.

Corte Suprema de Justicia.jpg La Corte Suprema confirmó la condena de 12 años de prisión para el DJ y bailarín por violar y corromper a la hija de quien era su pareja. Archivo

En tanto, en el juicio de cesura realizado el 18 de marzo de 2025, el acusado contó en la defensa con el abogado Michell Rischmann, quien consensuó con la fiscal Alejandra Altamira y el aval de la defensora de Menores, Alicia Merino que actuó en el caso.

El acuerdo estableció una pena de 8 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento, castigo que fue aceptado por la madre de la víctima y también por el tribunal, que dictó el fallo en esos términos.

La defensa adelantó que recurrirían la declaración de responsabilidad de su pupilo, lo que llevó a cabo hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que finalmente corroboró la condena de primera instancia.