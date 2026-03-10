Un auto cayó al canal principal de riego, murieron dos personas y hay un herido

Ocurrió este martes por la mañana en la zona de Cervantes. Se desplegó un intenso operativo para rescatar a las víctimas.

El auto quedó sumergido en el canal de riego, en la zona de Cervantes. Un intenso operativo se efectúa en el lugar en busca de las víctimas.

Un auto cayó al agua en la zona de la localidad de Cervantes durante la mañana de este martes. Dos personas murieron y otra resultó herida .

Un gran operativo se desplegó en el lugar con la presencia de efectivos policiales, personal de Bomberos y de Salud. Tras una ardua labor habían logrado recuperar el auto y los cuerpos de las víctimas fatales.

Se confirmó que las víctimas son trabajadores de la justicia rionegrina . El auto presentaba un golpe, por lo que los investigadores presumen que chocó antes de caer al agua. Se trata de un Ford Ka de tres puertas. Los rescatistas lo habían aferrado con cuerdas para que no se lo llevara la corriente hacia sectores más profundos.

Carlos Freydoz, comisario de la Regional II, informó que las víctimas se movilizaban por un camino rural asfaltado y advirtió que se presume que cayeron al canal tras chocar contra una columna. "La conductora pudo salir y los otros dos ocupantes quedaron atrapados", detalló.

El comisario afirmó que "tenemos entendido que el fallecido era pareja de la conductora. Junto a ellos viajaba una mujer. Son personas de alrededor de 35 años".

Las víctimas fatales del incidente vial eran empleados del Poder Judicial. Vivían en Roca y viajaban todos los días a Villa Regina, según informaron fuentes del Poder Judicial.

Las víctimas fatales fueron Yanet Amarilla Alba, quien prestaba servicios en la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Civil (OTIC), y Diego Díaz, trabajador de la subdelegación de la Oficina Judicial (OJU) de Villa Regina.

En el lugar del accidente, una calle rural asfaltada muy transitada como alternativa a la Ruta 22, trabaja personal de Criminalística para determinar las causas del accidente fatal.

El Poder Juidicial, de luto

A raíz de lo ocurrido, la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia dispuso asueto judicial con suspensión de términos durante este martes 10 de marzo en todos los organismos judiciales de Villa Regina.

La medida fue adoptada en consideración al profundo impacto generado por el accidente, ya que las víctimas se dirigían a cumplir funciones laborales al momento del hecho.

La resolución establece la suspensión de todos los plazos procesales, aunque se mantendrán las actuaciones urgentes, como investigaciones de casos graves, amparos y cuestiones de familia que requieran intervención inmediata.