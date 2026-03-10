Quiso robar una bici, vecinos ayudaron a la policía a detenerlo y va 30 meses a prisión

El hecho ocurrió a principios de enero en Cipolletti. El ladrón fue atrapado por la policía y en un juicio abreviado aceptó su culpa. Va preso porque tenía antecedenes penales.

El ladrón intentó robar una bici y lo atrapó la policía con ayuda de vecinos. Admitió su culpa en un juicio abreviado y va preso.

La tarde del 2 de enero último, a plena luz del día, un ladrón se metió al patio de una vivienda de un barrio de Cipolletti tras escalar un portón de 2.20 con la idea de robarse una bicicleta . Se la llevaba, pero el dueño de casa lo d escubrió , por lo que lo salió a correr con el acompañamiento de vecinos que se sumaron para atraparlo.

Al verse perseguido, el sujeto se introdujo al interior de otro inmueble cercano, donde quedó rodeado hasta que llegaron policías de la BMA -Brigada Motorizada de Apoyo- quienes con la autorización de los propietarios entraron y lo atraparon oculto en el fondo.

El intruso, identificado como Agustín Mauricio Pérez , fue imputado por el delito de “hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa”.

Acuerdo entre Fiscalía y Defensa

Cinco días después, el 7 de enero, la causa llegó a juicio y en la audiencia realizada ese día el fiscal Guillermo Ibáñez y la defensora Oficial Cecilia Ibáñez le comunicaron al juez Guillermo Baquero Lazcano que habían consensuado cerrar el caso en un juicio abreviado.

El acuerdo establecía imponerle una pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y declaración de reincidencia, dado que contaba con antecedentes penales. Sucede que poco antes, el 19 de noviembre de 2025, había sido condenado a dos años de prisión en suspenso, más pautas de conducta, por un hecho no precisado, por lo que se propuso unificar ambos castigos.

Pérez, con el aval de su defensor, aceptó el acuerdo, con lo que quedó asentado que admitía su culpa. Se determinó además que comenzaba a cumplir la pena ese mismo 7 de enero.

Policía BMA

El juez Baquero Lazcano no objetó el arreglo alcanzado entre las partes y dictó el fallo en los términos que lo habían requerido.

Sostuvo que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran suficientes para considerarlo culpable. Destacó que fue un hecho “en el que el imputado fue detenido a minutos de ocurrido el hecho, ya que su acción fue advertida por vecinos e incluso fue perseguido por los damnificados hasta que se ocultó en una vivienda de la que fue sacado por la policía previa autorización del dueño”.

Pidieorn que quede preso en Cipolletti

Sumó a ello el relato de la denunciante y propietaria del inmueble al que ingresó el imputado para hurtar la bicicleta, los datos aportados por los policías que intervinieron en el procedimiento que culminó con el secuestro de la bicicleta y la detención de Pérez, los informes del personal del Gabinete de Criminalística que hicieron la inspección y el relevamiento del lugar del hecho.

En el fallo el magistrado ordenó notificarlo al Juzgado de Ejecución 8 de Cipolletti, para que efectúen el cómputo provisorio de pena que “contemple los tiempos de detención de los legajos unificados”.

Asimismo comunicó la sentencia al Servicio Penitenciario Provincial para que le asigne una cárcel para que comience a cumplir la sanción. Pidió que preferentemente sea el Establecimiento Penal 5 de Cipolletti, dado que en esta ciudad Pérez tiene domicilio.