Chocó con su moto y terminó detenido: tenía prohibición de circular hace 16 años y documentos falsos

El conductor protagonizó un choque entre motocicletas en una pasarela barrial. Cuando la Policía revisó la documentación, descubrió que la patente y la cédula eran apócrifas.

Personal de la Unidad 33 de Allen intervino en el operativo de detención.

Lo que parecía un simple choque entre motocicletas terminó en un caso policial mucho más grave. Un hombre de 42 años fue detenido luego de que efectivos policiales detectaran que circulaba con documentación falsificada y que además tenía prohibición de conducir desde hace más de una década .

El hecho ocurrió en Colonia Colonizadora cuando dos motocicletas colisionaron en una pasarela del barrio , lo que motivó la intervención de personal de la Policía de Río Negro de la Comisaría 33º de Allen .

Tras el choque, los efectivos comenzaron con las verificaciones de rutina y fue allí cuando detectaron la primera irregularidad: el conductor de uno de los rodados tenía una prohibición de circular vigente desde 2010 .

Pero la situación se agravó aún más cuando los policías solicitaron la cédula de identificación del vehículo y la chapa patente para proceder al secuestro de la moto. En ese momento comprobaron que ambos documentos eran falsos.

Imputado por adulteración de documento público

Ante esta situación, el hombre fue trasladado a la unidad policial, donde quedó imputado por el delito de adulteración de documento público, según lo dispuso la fiscal de turno.

La motocicleta fue secuestrada, mientras que personal del Gabinete de Criminalística trabaja para determinar el origen del rodado y profundizar la investigación sobre la documentación adulterada.

Desde la Policía destacaron la rápida intervención de los efectivos, que permitió detectar las irregularidades y actuar de inmediato para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.

Por otra parte, en el informe oficial del personal policial confirmaron que una menor involucrada en el incidente fue dada de alta con indicaciones médicas y deberá continuar controles programados.

Robó una moto, huyó por Cipolletti y lo atraparon tras chocar con un patrullero en el puente

Todo comenzó cerca de las 7 de la mañana, cuando se denunció la sustracción de una moto en un comercio ubicado en Collón Cura y San Martín. A partir del alerta, efectivos de la Comisaría 32° iniciaron un operativo para dar con los sospechosos, ya que dos motocicletas habían escapado del lugar.

Minutos después se sumó al procedimiento personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), que participó en la persecución por distintos sectores de la ciudad.

Durante el seguimiento, uno de los sospechosos se dirigió hacia la zona del acceso al colegio Sunrise, con dirección al puente Cipolletti–Neuquén.

En ese sector, debajo del puente, se produjo una colisión entre un móvil policial y una motocicleta negra conducida por uno de los sospechosos.

Tras el impacto, el hombre intentó continuar la fuga a pie, pero fue rápidamente interceptado por los efectivos policiales. Según informaron fuentes del procedimiento, el sospechoso opuso resistencia antes de ser reducido.