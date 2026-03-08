En el Día de la Mujer: denunció que su pareja la golpeó, intentó escapar y el hombre terminó detenido

La Policía intervino tras el aviso de una amiga de la víctima y encontró a una mujer con signos de agresión en una vivienda del oeste de Cipolletti. El sospechoso fue reducido luego de negarse a acatar las órdenes de los efectivos.

Un violento episodio de presunta violencia de género se registró este domingo por la tarde en el oeste de Cipolletti , donde una mujer denunció haber sido golpeada por su pareja . El acusado terminó detenido luego de negarse a acatar las órdenes de la Policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:35 , cuando una mujer se presentó en una unidad policial para alertar que su amiga estaba en la casa de su pareja y que estaría siendo agredida. Ante la denuncia, efectivos policiales se dirigieron de inmediato al lugar junto con la denunciante, quien guió a los uniformados hasta la zona de Naciones Unidas y 15 Bis .

Al llegar, los policías encontraron a una mujer de 38 años visiblemente alterada. Según relató en el lugar, su pareja la habría golpeado con cachetadas , la habría tomado de los pelos para arrastrarla hacia el interior de la vivienda y además le habría quitado las llaves de su motovehículo cuando intentó irse.

La víctima mostró su mano con rastros de sangre mientras explicaba lo ocurrido a los efectivos.

Quiso negar el hecho y se negó al procedimiento

Minutos después apareció en el lugar el hombre señalado como agresor, quien reconoció ser la pareja de la mujer pero negó haberla golpeado. Cuando los policías intentaron identificarlo y realizarle un palpado preventivo, el sospechoso se negó a cumplir las directivas.

Ante la situación, y luego de que la víctima manifestara que realizaría la denuncia formal, los efectivos debieron aplicar el uso razonable de la fuerza para reducirlo. Finalmente fue trasladado y alojado en la Unidad 45.

Por disposición del fiscal de turno, el hombre quedó detenido e imputado por lesiones y resistencia a la autoridad, en el marco de una causa judicial. Además, se ordenó que la mujer sea examinada por un médico para certificar las lesiones y que intervenga personal de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) para brindarle asistencia.

También se dispuso tomar declaración a la amiga que alertó a la Policía y permitió que el caso saliera a la luz.

