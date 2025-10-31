Robo en Neuquén y operativo en Cipolletti: recuperan un camión repartidor y un auto

El camión estaba en una vivienda de Barrio del Trabajo. También se encontró otro vehículo sustraído en Neuquén.

El camión distribuidor de snack fue robado esta mañana en Neuquén y recuperado en el Barrio del Trabajo, Cipolletti.

Un alerta sobre un camión repartidor robado en Neuquén , que transitaba las calles de Cipolletti , permitió detener a un hombre con pedido de captura y recuperar otro vehículo robado en la capital neuquina. El procedimiento fue realizado por el personal de la Comisaría 32º de Cipolletti .

El operativo policial se activó minutos antes de las 15.00 cuando ingresó un llamado que informaba sobre el robo de una camioneta de reparto , Iveco Daily del tipo furgón blanca, perteneciente a la empresa Pepsico, distribuidora de snacks y bebidas en la región. Según el alerta, el vehículo estaba transitando las calles del Barrio del Trabajo.

El aviso motivó un patrullaje inmediato en diferentes sectores de la ciudad, cuando los efectivos lograron identificar a la camioneta en el interior de un domicilio. Un hombre salió con las manos en alto y se procedió a su detención, mientras que detrás salió el propietario de la vivienda , que permitió el ingreso de los agentes .

Durante la inspección dentro del inmueble no sólo hallaron la camioneta repartidora de snacks, si no también un Fiat Palio rojo robado en la ciudad de Neuquén el 20 de octubre pasado. El vehículo al ser verificado en el sistema presentaba un pedido de secuestro activo emitido por la Comisaría 3º de Neuquén capital.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 15.45.58 (1) La camioneta tipo furgón pertenece a una empresa distribuidora de snacks. Fue sustraída en la capital neuquina.

Ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a la base policial. El hombre fue detenido en el lugar y trasladado de inmediato a la unidad policial para su identificación, quien presentaba un pedido de captura vigente por la Fiscalía de Cipolletti.

El hombre presentaba un pedido de captura de la Fiscalía de Cipolletti

Los vehículos fueron precintados bajo supervisión de testigos y permanecen resguardados a la espera de una orden judicial que autorice las requisas correspondientes, según lo dispuesto por la Fiscalía.

El procedimiento fue supervisado por personal del Gabinete de Criminalística, que intervino para registrar la escena y preservar la evidencia. También se notificó al fiscal de turno, Juan Escalada, quien impartió las directivas correspondientes para continuar con la investigación y autorizar las actuaciones judiciales necesarias.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 15.45.58 El Fiat Palio rojo registraba un pedido de secuestro el 20 de octubre emitido por la Comisaría 3ra de Neuquén Capital.

Las coincidencias que permiten pensar en un corredor delictivo Neuquén-Cipolletti

El hombre detenido fue trasladado por averiguación de antecedentes y ante la consulta en el sistema policial, se confirmó que la persona tenía un pedido de captura vigente emitido el 20 de octubre emitido por la Fiscalía nº8 de Cipolletti. Por esta razón, el sujeto pasó a estar detenido formalmente por orden judicial.

Lo singular del caso es que el Fiat Palio rojo registraba un pedido de secuestro el 20 de octubre emitido por la Comisaría 3ra de Neuquén Capital. Y el pedido de captura fue realizada el mismo lunes 20 de octubre, pero en Cipolletti. El hecho de que haya cometido dos delitos en una misma jornada, permite presumir que utilizó el vehículo para el traslado y posiblemente cometer algún otro ilícito en la ciudad vecina de Cipolletti.