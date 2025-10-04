Otra vez: encuentran en Cipolletti un auto robado en Neuquén

El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría Nº4 de Neuquén capital. Se consolida el corredor delictivo.

Este viernes al mediodía, los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de Cipolletti identificaron un vehículo con patente adulterada y con pedido de secuestro por robo , que se encontraba estacionado sobre la calle Paraguay . El hallazgo derivó en la intervención de la Justicia neuquina , donde ocurrió el robo del rodado .

El operativo tuvo lugar durante un recorrido preventivo cuando los efectivos observaron un automóvil estacionado en la vía pública. Al realizar la verificación de rutina sobre la patente chapa colocada , constataron que correspondía a otro vehículo.

Frente a esta irregularidad, los agentes avanzaron con la revisión del número de identificación vehicular (VIN) . Esa revisión permitió comprobar que se trataba de un auto robado con pedido de secuestro vigente , solicitado por la Comisaría Nº4 de Neuquén . Se trata de un Toyota Etios color blanco en buen estado, que no presentaba daños visibles ni roturas en la carrocería , que había sido denunciado como robado en el destacamento policial comisaría de la capital neuquina.

No es la primera vez que un vehículo sustraído en la capital neuquina, termina secuestrado por efectivos de la Policía de Río Negro en la ciudad vecina de Cipolletti. También hubo episodios de robos en Cipolletti con vehículos provenientes de Neuquén capital y de Fernández Oro, esta vía demuestra un corredor delictivo cada vez más usado por los delincuentes del Alto Valle.

Intervención Fiscalía y Gabinete de Criminalística

Una vez corroborados los datos, se convocó al Gabinete de Criminalística para desarrollar las diligencias correspondientes y registrar el procedimiento en el lugar. Además, se notificó a la Fiscalía de turno, al Departamento de Sustracción de Automotores y a la propia Comisaría 4° de Neuquén, que quedó a cargo de la investigación sobre el hecho.

Engaño, fuga y prisión: fingió querer comprar un auto y en un descuido de la dueña huyó por Ruta 151

La Fiscalía descentralizada de Cinco Saltos formuló cargos contra un hombre acusado de hurtar un automóvil mediante un insólito método: fingió que iba a comprar el rodado y aprovechó el descuido del propietario para escapar con el vehículo. Tras una persecución a alta velocidad que se extendió hasta Cipolletti, lograron detenerlo.

Según el relato de la Fiscalía, el hecho tuvo lugar el martes 30 de septiembre cerca de las 15:50 horas, cuando el imputado llegó a un domicilio de Cinco Saltos con la intención de comprar un vehículo Volkswagen UP. La propietaria lo recibió y le mostró cada detalle del rodado, el interior, el baúl y el motor.

El episodio tomó un giro inesperado cuando el hombre aprovechó que el automóvil estaba estacionado en la calle y en marcha, cuando el falso comprador se subió al asiento del conductor y se fugó sin ejercer violencia. La maniobra sumamente rápida y sorpresiva, dejó impactada a la dueña, quien de inmediato alertó a la Policía.

Tras el llamado de la víctima, la Policía inició un operativo para buscar al sospechoso, quien había escapado por la Ruta Nacional 151 en dirección hacia Cipolletti. Los efectivos identificaron al imputado en el kilómetro 4,5 de la Ruta 151 en un primer momento cuando circulaba a alta velocidad, en contramano y por la banquina en dirección hacia Cipolletti.

La persecución terminó en pleno centro cipoleño, en la intersección de calles 25 de Mayo y San Martín, donde finalmente los agentes lograron detenerlo. Allí se constató que el vehículo no sufrió daños de consideración y fue recuperado.