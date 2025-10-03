La indignación de un vecino con los trapitos de la Alem: ¿qué pasó?

En primera persona, un hombre contó el desagradable momento que vivió en la intersección de esa calle con Brentana.

El episodio con uno de los trapitos tuvo lugar en Brentana y Alem.

Otro dolor de cabeza en plena calle, ¡y van! Vendedores ambulantes , malabaristas y trapitos coparon las esquinas de Cipolletti con semáforos y, en muchos casos, generan desconfianza y hechos de violencia.

Según el Municipio, solo en agosto hubo 500 denuncias a la Policía y la línea municipal 147 contra quienes pasan el día en las esquinas, por lo que se presentará un proyecto de ordenanza para abordar la situación.

En ese contexto, en las últimas horas se conoció otro episodio desafortunado que fue denunciado por un vecino que resultó víctima del sobresalto y lo hizo público.

Evidentemente indignado, el hombre contó que “tuve un conflicto con los trapitos de Alem y Brentana, son unas ratas que han robado varias veces a la gente que los ayuda, entre ellos a mí”, indicó Cristian en declaraciones al sitio El Intruso de la Política.

Además contó con impotencia que desde la seguridad le advirtieron que ni se le ocurra hacer justicia por “mano propia” porque “iba a empeorar las cosas, a terminar preso yo”.

La promesa de Buteler contra los trapitos

El intendente Rodrigo Buteler aseguró a LM Cipolletti que el proyecto de ordenanza que se anunció a fines de julio será presentado en los próximos días. La iniciativa surgió a raíz de hechos de violencia protagonizados por los denominados "trapitos", que limpian vidrios en los semáforos.

"Hay muchísimos reclamos contra los trapitos, pero también tuvimos casos de vendedores a los que todos los que pasaban por la esquina los conocían y de repente descubrieron que tenían condenas por delitos. Nosotros hablamos desde que asumimos de que era importante ordenar la ciudad y esto forma parte de eso, de generar más orden en la calle para que todos estemos más seguros", manifestó Buteler.

El intendente sostuvo que el proyecto de ordenanza que será presentado por el Ejecutivo abarcará a todos aquellos que hacen venta callejera u ofrecen un servicio en los semáforos, aunque no tendrá el mismo impacto para todos. La norma buscará eliminar la actividad de los trapitos, pero no así la venta callejera.

"No se trata de perseguir a quienes intentan ganarse la vida, sino de que todos podamos saber quién realiza actividades en la calle", aclaró Buteler. "Yo mismo conozco vendedores ambulantes que están siempre en la misma esquina y nunca han protagonizado un problema. A ellos simplemente les pediremos que vengan al Municipio, se registren, y podamos conocer su situación", expresó.

Fuentes del Municipio expresaron que en Cipolletti, durante largo tiempo, un hombre vendía alfajores en una esquina siendo muy querido por los vecinos del barrio, y luego se descubrió que tenía una condena por abuso sexual. Buteler reconoció que la situación generó preocupación. "Eso es lo que no puede repetirse y la única forma es establecer una regulación que obligue a la gente que quiere hacer venta callejera a pasar por el Municipio y que todos sepamos quiénes son", manifestó.

La venta callejera no se prohibirá, pero sí habrá un mayor control sobre la actividad de aquellos que la ejercen. "Nos vamos a acercar nosotros a todos aquellos vendedores conocidos para explicarles el proyecto y que no tengan miedo, no se les va a impedir trabajar, pero sí tendrán que contarnos quiénes son", concluyó Buteler.