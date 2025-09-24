Polémica con el loteo Edén: fuerte operativo policial junto a la municipalidad y la desilusión de las familias

El operativo desmanteló un sector ubicado en una zona “no urbanizable” y secuestró una camioneta. El propietario de la Cooperativa aseguró que los contratos detallan que los terrenos no cuentan con habilitación municipal.

Desde la Municipalidad indicaron que es un sector productivo y no cuenta con habilitación para construir.

El loteo El Edén quedó en el centro de versiones cruzadas a partir del operativo municipal que tuvo lugar esta mañana, en el que desmantelaron el lugar y secuestraron una camioneta . Desde la Municipalidad de Cipolletti indicaron que el sector es una zona productiva y no tiene habilitación , el propietario de la cooperativa asegura que los contratos detallan eso y las personas que pagaron su terreno expresan su indignación .

El hecho tuvo lugar en el loteo El Edén ubicado entre la Ruta Chica y Ruta 22. Cuando el personal del municipio cipoleño junto a efectivos policiales de la Unidad Regional V irrumpieron en el lugar con maquinarias y obreros para desmantelar la zona, que según indican no cuenta con habilitación municipal y se encuentra en una zona “productiva”.

El área en conflicto está catalogada como zona “no urbanizable ” destinada a emprendimientos netame nte productivos y reservada para espacios verdes que complementen el tejido urbano. Por eso el Tribunal de Faltas emitió una orden de ingreso para detener las obras que se desarrollaban en el lugar.

Sin embargo, los vecinos indicaron que nunca accedieron a esa orden y que la intervención se realizó con violencia tras romper estructuras y retener una camioneta propiedad del dueño de un terreno. La medida municipal provocó la indignación de las familias que habían comprado o se encontraban pagando sus lotes en ese lugar.

Operativo municipal en el Loteo El Edén de Cipolletti

La indignación de las familias que sueñan con la casa propia

“Estas tierras las pagamos, no las robamos. Hay cosas que no se entienden. Me parece que se violentaron un montón de derechos como ciudadanos, quedó muy expuesto que no tiene que ver con lo legal sino con una cuestión de poder, de intereses políticos” expresó Beatriz Gómez, vecina del loteo.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 16.35.35 El propietario de la desarrolladora explicó que todos los clientes conocen la situación de los terrenos, que no cuentan con la habilitación para la edificación de viviendas y que loscontratos detallan eso.

Ante la desilusión y búsqueda de respuesta de los vecinos que compraron su lote, el intendente Rodrigo Buteler explicó que la responsabilidad no recae en el municipio si no en la persona que les vendió los lotes.

Ese hombre sabía que allí no se podía lotear, no hay servicios, son tierras productivas. Este vendedor lo que tiene que hacer es devolverle la plata a la gente que desilusionó

El responsable del Loteo El Edén denunciará al municipio por invasión a la propiedad privada

El propietario del Loteo cuestionado asegura que se trató de una intromisión a la propiedad privada, que se llevó adelante con la ruptura de candados y destrucción de las estructuras que se encontraban en el lugar. Argumentó que los contratos de compra-venta del terreno tenían una cláusula que indicaba la falta de habilitación municipalidad y la imposibilidad de desarrollo urbano.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 16.35.46 El loteo El Edén está ubicado entre la Ruta Chica y Ruta 22.

Pedro Luis del Grupo Raíces Desarrolladora explicó: “Nosotros sabemos que el loteo está en una zona que no es urbanizable, pero la gente por una necesidad de vivienda han comenzado a hacer algunos arreglos en el lugar. En los contratos que hacemos detalla que está fuera del ejido urbano y no está habilitado para hacer un loteo”.

El propietario de la desarrolladora explicó que todos los clientes conocen la situación de los terrenos, que no cuentan con la habilitación para la edificación de viviendas y que los contratos detallan eso. Además, agregó que los vecinos llevaron adelante mejoramientos como la colocación del cerco perimetral, la limpieza del canal y demarcación de calles.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 16.35.37 El propietario del loteo agregó que los vecinos llevaron adelante mejoramientos como la colocación del cerco perimetral, la limpieza del canal y demarcación de calles.

Sin embargo, los videos del operativo reflejan a los agentes policiales junto a pallets de ladrillos que delataba la planificación de una construcción en el área. Es decir, si la prohibición de construcción estaba establecida en el contrato, cuál es la razón de la presencia de ladrillos y las estructuras en el lugar.

El intendente argumentó que la determinación de la zona protegida destinada como espacio verde es permanente, ya que cualquier emprendimiento habilitado en el sector debe estar vinculado exclusivamente a actividades productivas. “Nunca se va a poder urbanizar, no va a tener servicios, no se puede lotear, fraccionar, no se puede hacer nada que no sea productivo” agregó el jefe comunal.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 16.35.46 (1) Las personas que adquirieron su terreno argumentan que ya cuentan con las escrituras correspondientes a su loteo y que ya habita una familia en el área.

“Nosotros le pedimos la orden del Tribunal de Faltas y nos dijeron que estaba en la Municipalidad, cuando fuimos no la habían presentado, no había nada ni de la Justicia ni del Tribunal de Faltas. Irrumpieron en propiedad privada, la gente estaba haciendo las bases, las rompieron” agregó el propietario del loteo.

Sin embargo, las personas que adquirieron su terreno argumentan que ya cuentan con las escrituras correspondientes a su loteo y que ya habita una familia en el área. Los propietarios de los terrenos niegan haber sido estafados, mientras se alimentan las versiones cruzadas entre la Municipalidad de Cipolletti y los responsables del Loteo El Edén.