Gonzalito recibió las llaves de su casa, estalló de alegría y sorprendió al gobernador

Video. El particular y espontáneo bailecito de un nene que contagió alegría y rompió con la seriedad protocolar. El "momento de la semana" en la región.

El pasito de Gonzalito que sorprendió al gobernador de Río Negro.

Luis Beltrán vivió una fiesta con la entrega de 19 viviendas a familias locales, en el marco del programa provincial “Habitar Río Negro”, que tiene como objetivo garantizar el derecho a la casa propia. Y Gonzalito, un nene cuya familia recibió la llave de su casa , se convirtió en el protagonista inesperado del acto al estallar de alegría y lucirse con su festejado bailecito . Sin dudas, el "momento de la semana" en la región.

Con la inocencia y frescura de los niños, apenas su familia recibió la llave, Gonzalo no dudó en festejar a su manera: se puso a bailar frente a todos los presentes, desatando risas, aplausos y un clima de alegría que trascendió la formalidad del evento.

Su baile espontáneo no solo conmovió al público, sino que también hizo que las autoridades provinciales, incluido el gobernador, se sumaran al ritmo con sonrisas y movimientos tímidos.

El nene que recibió la llave de su casa y contagió a todos con su divertido bailecito

El gesto del niño sintetiza la felicidad que significa tener un techo propio y fue el medio local 7 en Punto que capturo ese momento especial.

La entrega de viviendas fue acompañada por palabras emotivas, en las que se resaltó el esfuerzo compartido entre la provincia, el municipio, la asociación civil Comandante Hugo Chávez y las familias beneficiadas.

Pero, sin dudas, la anécdota del baile de Gonzalito quedará grabada en la memoria de todos, celebrando la llegada a su nuevo hogar con la frescura de su niñez y contagiando esperanza a toda la comunidad.

Cómo es la casa en la que vivirá Gonzalito con su familia

Las viviendas fueron construidas a través del programa “Habitar Río Negro”, impulsado por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), con una inversión provincial superior a $859 millones.

El Gobernador Weretilneck resaltó la trascendencia del acto: “Hoy celebramos un acto de justicia. Estas casas no son solo paredes y techos: son nuevas historias que comienzan, sueños cumplidos y familias que podrán mirar al futuro con más seguridad y esperanza. En Río Negro sabemos que un techo propio transforma la vida, por eso, aún en contextos difíciles, seguimos invirtiendo y acompañando a cada rionegrino”, expresó.

Asimismo, anunció una obra muy esperada por las familias del barrio: “Asumimos el compromiso de llevar adelante la obra de gas en este sector. No vamos a detenernos hasta que cada rionegrino y rionegrina que tenga su terreno y su vivienda, cuente con este servicio esencial. Es nuestra obligación garantizar igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de vida, porque eso es defender a los rionegrinos”, aseguró.

Luis Beltran (1) El gobernador Alberto Weretilneck entregó las viviendas en Luis Beltrán.

Las nuevas viviendas, de dos dormitorios, fueron diseñadas para garantizar calidad de vida, seguridad y funcionalidad. Cada detalle, desde los materiales hasta las terminaciones, fue pensado para asegurar hogares duraderos, de bajo mantenimiento, donde las familias puedan proyectar su futuro con estabilidad y arraigo.

Del total de soluciones habitacionales, cinco viviendas se concretaron a través de un convenio con la Municipalidad, mientras que 14 fueron construidas junto a la Asociación Civil Comandante Hugo Chávez, reflejando el valor de la articulación entre Estado provincial y comunidad organizada.

Durante el acto, el Intendente de Luis Beltrán, Robin del Rio, manifestó: “Este es un día histórico para nuestra localidad. Detrás de cada casa hay una familia que soñó, esperó y hoy recibe una respuesta concreta. Eso nos llena de orgullo y nos compromete a seguir trabajando junto a la Provincia para que cada vez más vecinos puedan cumplir este mismo sueño”.

El Presidente de la Asociación Civil Comandante Hugo Chávez, Gabriel Alberti agradeció el acompañamiento del Estado provincial para la terminación y entrega de viviendas: “Esto es lo que hoy nos permite entregarlas”.

Con esta entrega, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de seguir impulsando obras que cambian la vida de las familias y fortalecen el desarrollo de cada localidad.

Acompañaron el acto el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Secretario de Gobierno, Agustín Ríos; el Interventor del IPPV, Mariano Lavín; los Legisladores, Gustavo San Román y Fernando Frugoni, y demás autoridades provinciales y municipales.