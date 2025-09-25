De película: así se robaron un camión de la puerta de un taller mecánico

La insólita maniobra quedó filmada y generó indignación en los vecinos. Todo indica que los delincuentes actuaron con información previa.

Los delincuentes usaron una grúa para llevarse el vehículo como si fuera un traslado común.

Un hecho fuera de lo común sorprendió a todos cuando un grupo de delincuentes llegó hasta la puerta de un taller mecánico con una grúa, y se llevó un camión que estaba en reparación.

La escena, registrada por cámaras de seguridad, generó bronca e indignación entre los vecinos de la zona.

El episodio ocurrió en un taller ubicado sobre la calle Pacheco de Melo al 3700, en el barrio Faro Norte, en Mar del Plata. Allí se encontraba estacionado un Dodge DP-800 175 verde con brazo hidráulico , perteneciente a la cooperativa Unión del Sud, encargada de brindar servicio de internet en la ciudad.

El vehículo había sido adquirido a principios de septiembre en la localidad bonaerense de Chillar. Sin embargo, sufrió un desperfecto mecánico durante el traslado hacia Mar del Plata y terminó en el taller. En el momento del robo, el camión estaba sin motor, ya que la pieza había sido retirada para su reparación.

Lejos de ser un robo improvisado, todo indica que los delincuentes actuaron con información previa. Llegaron con una grúa preparada para enganchar el vehículo y retirarlo del lugar en pocos minutos, sin importar las dimensiones del camión ni la visibilidad que genera mover un vehículo de gran porte.

La reacción de la cooperativa

La sorpresa fue total para los responsables de la cooperativa. Arturo, uno de sus miembros, expresó su enojo tras conocerse el hecho: “Lo engancharon y se lo llevaron. Evidentemente, los que lo fueron a buscar sabían algo”.

ladrones se llevaron un camión de un taller mecánico con una grúa La sorpresa e indignación sacudieron a Mar del Plata tras el insólito robo de un camión estacionado en un taller.

La cooperativa había invertido en este vehículo como parte de un plan de renovación de su flota de trabajo. Por eso, la pérdida resulta especialmente dolorosa. Además, el camión contaba con un brazo hidráulico, herramienta clave para las tareas de mantenimiento en altura, lo que lo convertía en un recurso muy valioso.

Lo más indignante para los damnificados es la falta de respuestas inmediatas. “No puede ser que se roben un camión a tiro, crucen media Mar del Plata y no puedan encontrar a dónde fue”, concluyó Arturo, reflejando el malestar generalizado que reina en la zona.

Un barrio en alerta

El barrio Faro Norte, ubicado en la zona sur de Mar del Plata, quedó conmocionado por la modalidad del robo. No se trató de un arrebato común ni de un asalto en la vía pública, sino de una operación que requirió tiempo, planificación y el uso de maquinaria pesada.

Los vecinos se mostraron preocupados por la audacia de los delincuentes, que actuaron con total impunidad pese a la magnitud del vehículo sustraído. La difusión del video en redes sociales permitió que el caso cobrara notoriedad y llegara a los medios locales, y a su vez generó presión para que las autoridades avancen en la investigación.

Hasta el momento, el paradero del camión continúa siendo un misterio. En tanto, la cooperativa y los habitantes de la zona exigen que se refuercen los controles y se esclarezca el hecho. El robo de un vehículo de semejantes dimensiones en plena ciudad dejó en claro que la inseguridad adopta modalidades cada vez más sorprendentes y que el ingenio de los delincuentes no tiene límites.